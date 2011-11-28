برتری شاهین و مس کرمان در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه با برگزاری دو دیدار در شهرهای کرمان و مشهد آغاز شد که نتایج این دیدارها در پایان نیمه نخست به شرح زیر است:

* مس کرمان 2 - فجرسپاسی شیراز صفر

گل‌ها: میلاد فخرالدینی (19) و قاسم دهنوی (25)

* ابومسلم مشهد صفر - شاهین بوشهر یک

گل‌: مهدی نوری (42)

مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان

* استقلال - مهرکرج، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران