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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

یک هشتم نهایی جام حذفی/

برتری شاهین و مس کرمان در پایان نیمه نخست

برتری شاهین و مس کرمان در پایان نیمه نخست

دیدارهای آغازین روز دوم از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور با برتری تیم‌های شاهین بوشهر و مس کرمان در پایان نیمه نخست همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه با برگزاری دو دیدار در شهرهای کرمان و مشهد آغاز شد که نتایج این دیدارها در پایان نیمه نخست به شرح زیر است:

* مس کرمان 2 - فجرسپاسی شیراز صفر
گل‌ها: میلاد فخرالدینی (19) و قاسم دهنوی (25)

* ابومسلم مشهد صفر - شاهین بوشهر یک
گل‌: مهدی نوری (42)

مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان
* استقلال - مهرکرج، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

کد مطلب 1471845

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