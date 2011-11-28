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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

ولیئی به مهر خبر داد:

حمایت از 23 هزار زن سرپرست خانوار در کمیته امداد استان مرکزی

حمایت از 23 هزار زن سرپرست خانوار در کمیته امداد استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی از حمایت 23 هزار زن سرپرست خانوار استان مرکزی در کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی خبر داد.

محسن ولیئی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال دو هزار و 744 زن سرپرست خانوار زیر 50 سال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بیمه زنان سرپرست خانوارهای شهری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی قرار می گیرند.

وی ادامه داد: زنان سرپرست خانوار های روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی به زودی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی یادآور شد: کارفرمایانی که نسبت به ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام کنند معاف از پرداخت حق بیمه کارفرمایی بوده و کمیته امداد امام خمینی (ره) حق بیمه کارفرما را برای این کارفرمایان پرداخت می کند.

ولیئی گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی تمامی تلاش خود را برای توانمندسازی خانواده های تحت پوشش انجام می دهد و خانواده ها نیز باید از تمامی امکانات و فرصتهای این نهاد به نحو مطلوب استفاده نمایند.

کد مطلب 1471846

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