300 هیئت عزاداری دانش آموزی در گلستان ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عتیقی ظهر دوشنبه در همایش مداحان دانش آموز استان افزود: محور قیام امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر است که همین نگرش و محور در آموزش و پرورش وجود دارد.

وی اظهار داشت: کسب علم و دانش به عنوان امر به معروف و دوری از جهل به عنوان نهی ازمنکر است.

عتیقی بیان داشت: یقین بدانید امر به کسب علم و دوری از جهل بالاترین امر به معروف و نهی از منکر است و فعالیت ما در آموزش و پرورش و مدرسه عاشورایی و کربلایی است.

اولین همایش مداحان دانش آموز گلستانی با حضور 750 نفر دانش آموز با همکاری معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل اوقاف و سازمان دانش آموزی برگزار شد.

لازم به ذکر است در این همایش که پیر غلامان و مداحان اهل بیت در کنار مداحان نوجوان و جوان دانش آموز حضور داشتند.