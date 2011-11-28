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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

عتیقی:

300 هیئت عزاداری دانش آموزی در گلستان ثبت شده است

300 هیئت عزاداری دانش آموزی در گلستان ثبت شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش گلستان گفت: تاکنون بیش از 300 هیئت عزاداری دانش آموزی در استان به ثبت رسیده که وجود مداحان دانش آموز را به یک ضرورت تبدیل می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عتیقی ظهر دوشنبه در همایش مداحان دانش آموز استان افزود: محور قیام امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر است که همین نگرش و محور در آموزش و پرورش وجود دارد.

وی اظهار داشت: کسب علم و دانش به عنوان امر به معروف و دوری از جهل به عنوان نهی ازمنکر است.

عتیقی بیان داشت: یقین بدانید امر به کسب علم و دوری از جهل بالاترین امر به معروف و نهی از منکر است و فعالیت ما در آموزش و پرورش و مدرسه عاشورایی و کربلایی است.

اولین همایش مداحان دانش آموز گلستانی با حضور 750 نفر دانش آموز با همکاری معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل اوقاف و سازمان دانش آموزی  برگزار شد.

لازم به ذکر است در این همایش که پیر غلامان و مداحان اهل بیت در کنار مداحان نوجوان و جوان دانش آموز حضور داشتند.

کد مطلب 1471848

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