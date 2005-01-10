هيچ كس بدون چراغ سبز دولت نمي تواند تخلف كند// شهرداري ها اجازه صدور پروانه ساخت و ساز در حريم را ندارند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، مهندس حسن كريمي در ميزگرد ايرنا با اشاره به لايحه تعاريف حريم براي كلان شهرها و ساير شهرهاي كشور كه از سوي وزارت كشور براي تصويب به مجلس ارسال شده ، افزود: تخلفاتي كه در حريم شهرها به ويژه حريم شهر تهران اتفاق مي افتد به اندازه اي روشن است كه نمي توان از آنها چشم پوشي كرد.

وي حجم كثير اين تخلفات را در دوره مديريت هاي قبلي شهرداري تهران عنوان كرد و گفت: اگر تخلفي صورت گرفته نمي بايست آن را به مردم ربط داد، زيرا آنها مجوزهايي را دريافت كرده اند كه به صورت قانوني از سوي شهرداري صادر شده است.

كريمي افزود: اين تخلف متوجه شهرداري بوده كه نمي بايست اجازه ساخت و ساز بي رويه در نقاطي را صادر كند كه امروز همه ساكنان آنها خود را محق دانسته و ادعاي حق و حقوق مي كنند.

معاون عمراني استانداري تهران با اذعان به اينكه بدون چراغ سبز دولت هيچ كس نمي تواند تخلف كند، اظهار داشت : در حال حاضر هرگونه ساخت وساز از نظر قانون هاي موجود و دستگاه قضايي كشور فقط تخلف محسوب مي شود اما جرم تلقي نمي گردد.

وي در ارتباط با تخلفاتي كه توسط شهرداري ها صورت مي گيرد و نهاد نظارتي بر پيگيري اين تخلفات گفت: قانون اين وضع را از دو طريق مشخص كرده است.

كريمي افزود: در ابتدا از طريق هيات هاي رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت و سپس ارجاع تخلف به دستگاه قضايي به عنوان دو راهكار نظارت بر رسيدگي به تخلفات شهرداري ها محسوب مي شوند.