نقش رهبران دینی در روابط افراد جوامع مختلف مورد تأکید قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، در این جلسه رئیس جمهور ارمنستان، سفیر روسیه در ارمنستان شرکت کردند و پیام رئیس جمهور روسیه به این گردهمایی قرائت شد.

پاتریاک کریل اول به عنوان رهبر کلیسای ارتدکس روسیه در سخنرانی خود گفت: یک جایگاه مشترک درباره موضوعات زندگی معنوی و اخلاقی همه ما وجود دارد اما متأسفانه در بسیاری از جوامع برخلاف اقتصاد مسائل اخلاقی چندان دغدغه مردم نیست.

وی افزود: رهبران دینی نمی توانند نسبت به مناقشات درون کشوری، بین افراد، در رسانه ها و در روابط بین الملل بی تفاوت باشند.

جاثلیق گرگین دوم پاتریاک کلیسای ارمنستان با اشاره به موضوع قره باغ و تلاشهای ارمنستان و آرتساخ (آرتساخ شامل ناحیه ای می شود که امروزه منطقه قره باغ را تشکیل می‌دهد) برای بازگرداندن صلح، همکاری با کشورهای همسایه گفت: موضوعات مبرمی وجود دارد که باید آنها را حل کرد.

این شخصیت دینی ارشد ارمنستان با تأکید بر ابتکار عمل رئیس جمهور این کشور برای بهبود روابط با ترکیه که براساس اظهارات وی براساس سیاستهای ترکیه این روابط به حالت تعلیق در آمده است گفت: در این دیدار رهبران دینی از قزاقستان، روسیه و ارمنستان شرکت کرده اند و ما با هدف ارائه راه حل مناقشات میان مردم و مناقشاتی که می توان آن را با مذاکرات صلح آمیز، اصول اولیه و هنجارهای بین المللی رفع کرد در اینجا گرده هم آمده ایم.

قرار است دیدار سه جانبه چاثلیق ارمنستان، پاتریاک مسکو و رهبر معنوی مسلمانان قفقاز در حاشیه این همایش برگزار شود.

حضور الله شکورپاشازاده رهبر معنوی مسلمانان آذربایجان به ارمنستان پس از سفر گرگین دوم رهبرکلیسای حواری ارمنستان به باکو در آوریل 2010 صورت می گیرد، دو سفری که از به علت وجود مناقشه قره باغ میان ارمنستان و آذربایجان از دیدگاه کارشناسان بسیار تاریخی است.

منطقه ناگورنو- قره باغ یک منطقه کوچک و کوهستانى است که در غرب آذربایجان واقع شده و حدود 180 هزار نفر جمعیت دارد که بیشتر آنها ارمنى هستند. این ناحیه از سال1988 وارد جنگى خانمانسوز شده که تا کنون جان هزاران نفر را گرفته است. اکثریت ارمنى قره باغ از دیرباز خواستار جدایى از آذربایجان و پیوستن به ارمنستان بوده‌اند.

هردو کشور، قره باغ را بخش جدایى ناپذیر خاک خود مى‌دانند. اگرچه جنگ از سال 1994 متوقف شده است اما تبلیغات مسموم طرفین علیه یکدیگر همچنان ادامه دارد. وضعیت صدها هزار آواره، همچنان نامعلوم باقى مانده است. مرزهاى بین دو کشور بسته است و اقتصاد آنها نیز کماکان حالت نیمه جنگى خود را حفظ کرده است.