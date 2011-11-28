کاهش مشکلات محیط زیست نیازمند برخورد تخصصی با موضوع حفاظت است

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر محمدی فاضل در کارگاه تخصصی مدیریت گربه سانان با هدف شناخت و ارزیابی وضعیت گربه سانان کشور بر اساس معیارهای لیست سرخ IUCN افزود: انتظاری که از کارشناسان و متخصصان محیط زیست می رود، برخورد فنی و تخصصی با موضوع حفاظت در کشور است.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: مباحثی چون پایش، آمارگیری، حفاظت زیستگاهی و تکثیر در اسارت جایگاه تخصصی دارد و باید فارغ از نگاه های سطحی و شعاری مورد قضاوت قرار بگیرد.

رئیس دانشگاه محیط زیست عنوان کرد: به کمک این امر می توان با تکیه بر نتایج کسب شده، دست به اقدامات اساسی زد.

اتفاقات تلخ نباید باعث شود کارشناسان محیط زیست خلاقیت را از دست بدهند

این مسئول اضافه کرد: بروز اتفاقات حتی تلخ نباید باعث شود کارشناسان محیط زیست از بیم قضاوتهای بیرونی جسارت خلاقیت و ارائه پیشنهاد و راهکار را از دست بدهند.

محمدی فاضل بیان کرد: با آنکه تجربه تلخ مرگ ببری سیبری حاشیه هایی را ایجاد کرد اما به صورت مکرر از کشورهای همسایه تقاضاهایی در خصوص تبادل گونه و مطالعات مشترک در این زمینه داریم.

وی اظهار داشت: برخورد با موضوعاتی از این دست باید از جایگاه تخصصی صورت گیرد و احساسات صرف و هیجان به خرج دادن در درازمدت حاصلی در پی ندارد.

رئیس دانشگاه محیط زیست افزود: حتی ممکن است ببر سیبری ماده ای که در باغ وحش تهران نگهداری می شود، به دلیل بیماری معدوم شود اما این امر نباید باعث شود که متخصصان محیط زیست جسارت خود را برای تجربه های تازه از دست بدهند.

وظیفه ما کاستن از خطاها و جلوگیری از هدررفت منابع است

معاون محیط طبیعی و تنوع سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هر پیشرفتی ممکن است با خسارت و خطا همراه باشد ضمن اینکه وظیفه ما کاستن از خطاها و جلوگیری از هدررفت منابع است.

محمدی فاضل عنوان کرد: رویکرد ما در بدنه کارشناسی ایجاد فرصت و جسارت در میان متخصصان برای ارائه طرحهای پژوهشی و مشارکت در عرصه عمل است.

در این کارگاه تخصصی سه روزه بیش از ۷۰ نفر از کارشناسان استانی و ستادی سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاهیان، متخصصان و نمایندگان تشکلهای مردم نهاد زیست محیطی شرکت کرده اند.

کارگاه تخصصی مدیریت گربه سانان با هدف شناخت و ارزیابی وضعیت گربه سانان کشور بر اساس معیارهای لیست سرخ IUCN که با حضور مدرسان خارجی در دانشگاه محیط زیست برگزار شده است.