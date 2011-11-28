به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام قادر فاضلی قبل از ظهر دوشنبه در همایش معرفی عرفان اسلامی و مقایسه آن با عرفان‌های نوظهور که در مجتمع فرهنگی مریم قم برگزار شد‏، اظهار داشت: متاسفانه امروزه بیشتر مداحان و سخنرانان به موضوع احساس بیشتر می‌پردازند و از بحث معرفت غفلت شده است بدلیل اینکه پرداختن به معرفت نیازمند مطالعه و سختی بسیار است بنابراین مداح و یا سخنران حاضر نیست این سختی و مطالعه را تحمل کند.



وی ادامه داد: مداحان و سخنرانان بیشتر از قصه و خواب‌هایی که اتفاق افتاده است سخن می‌گویند ولی به بحث معرفت کمتر می‌پردازند.



استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه دو نوع گریه با معرفت و با احساس داریم‏، ابراز داشت: گریه با احساس با دیدن یک فیلم هندی نیز اتفاق می‌افتد ولی اثر و فایده‌ای ندارد ولی گریه با معرفت بسیار متفاوت و با ارزش تر از گریه با احساس است.



حجت الاسلام فاضلی با بیان اینکه عرفان اسلامی بسیار زیبا است بدلیل اینکه خود اسلام زیبا است‏، اضافه کرد: فقه، سیاست و کلام عرفان اسلامی بسیار زیبا است اگر آن را خراب نکنیم.



وی افزود:‌ خنده و شادی در نظام هستی تعبیه شده است ولی برای ما به درستی تعریف نشده است، خنده در ذات انسان است چرا یک انسان نباید بخندد انسانی که جلوه‌ گاه خداوند بروی زمین است‏، فردی که عبوس است از انسانیت بوی نبرده است.



وی با اشاره به اینکه اسلام دین نشاط است‏، ابراز داشت:‌ ما همیشه در حال گریاندن انسان‌ها هستیم در صورتی که جهان هستی در حال لبخند زدن به انسان ها است.



استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت:‌ جوانان امروزی به دنبال شادی و تفریح هستند ولی ما شادی را به طرق مختلف از جوانان سلب کرده ایم.



وی گفت: امروزه برخی از جوانان بی دین و مرتد هستند علت این امر این است که این افراد هنوز وارد دین نشده اند که بخواهند از آن خارج شوند و آگاهی کامل نسبت به دین واقعی ندارند‏.



حجت الاسلام فاضلی ادامه داد: جوانان امروزی از امام حسین(ع) والدین خود خارج شده اند بدلیل اینکه وقتی قمه و زنجیر زدن ها را مشاهده می کنند از دین و امام حسین(ع) دور می شوند، مقصر اصلی این امر خودمان هستیم که زیبایی عرفه و امام حسین(ع) را به این جوانان بیان نکرده ایم.

