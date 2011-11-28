به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابویی معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه مشترک با اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف طلافروشان تهران در ارتباط با همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جمع‌آوری مصنوعات طلای قاچاق تأکید کرد.

در این جلسه نسبت به عملکرد توسعه صندوق صادرات طلا و اعضای هیئت مدیره آن انتقاد شد و اعضا خواستار افزایش عملکرد این صندوق و حمایت از طلافروشان شدند.

اعضای هیئت مدیره صنف طلافروشان تهران برای جمع‌آوری طلاهای قاچاق در سطح عرضه و همکاری با ستاد قاچاق کالا و ارز قول مساعد دادند.

معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از اولویت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با مصنوعات طلا و جواهرات قاچاق است که حداقل 30 درصد طلاهای موجود در بازار را تشکیل می‌دهند.

وی اظهارداشت: کمیسیو‌ن‌های استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری اتحادیه‌های طلا فروشان استان‌ها نسبت به جمع‌ آوری طلای قاچاق موجود در بازار اقدام می‌کنند.

ابویی افزود: قاچاق طلا در تولید، تأمین مواد اولیه، نرخ تورم و برنامه‌های اقتصادی آثار مخربی به همراه دارد. کارگروه طلا و جواهر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت جدی در حال پیگیری مبارزه با قاچاق طلا و جواهر است و تا به حال نیز سه جلسه تشکیل شده و به زودی دستورالعملی تهیه می‌شود.

معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در حوزه پیشگیری از قاچاق طلا و جواهر، افزایش تولید داخل، نظم بخشی و نظارت و ساماندهی تولید و عرضه و ارائه تسهیلات برای ورود تکنولوژی جدید برای حمایت از صنعت طلا و جواهر ضروری است تا بتوانیم این صنعت را به روز رسانی کرده و با دیگر کشورها رقابت کنیم.

وی اظهارداشت: اتحادیه طلافروشان باید اطلاع رسانی لازم برای طرح جمع‌آوری مصنوعات طلای قاچاق در سطح عرضه را انجام دهد و طلافروشان، طلای قاچاق خود را هر چه زودتر جمع‌آوری کنند. باید اهمیت جمع‌آوری این مصنوعات قاچاق برای اعضای اتحادیه تببین شود.

ابویی گفت: باید از خرید و فروش طلای قاچاق جلوگیری شود و در این زمینه لازم است اتحادیه تولید و عرضه مصنوعات طلا و جواهر از طریق رسانه‌‌ها و صدا و سیما به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: باید اطلاعیه‌‌ای در مغازه‌‌‌های طلافروشی نصب و مشخصات طلای قانونی و طلای قاچاق به مردم اطلاع‌رسانی شود.