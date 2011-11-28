انحلال کابینه و پارلمان راهی برای فرار از مشکلات در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر، کویت کشوری است که در سال 1962 به عضویت سازمان ملل درآمد. در دسامبر 1961 اولین انتخابات در کویت منجر به تشکیل مجلس موسسان شد که 20 عضو دیگر آن از اعضای کابینه بودند که وظیفه بررسی و تصویب قانون اساسی را داشتند.

مجلس ملی کویت با 50 عضو در ژوئیه 1963 تشکیل شد. به موجب قانون اساسی کویت، امارت در خاندان آل صباح موروثی و حکومت کویت مرکب از قوای سه گانه مقننه ، قضائیه و مجریه است.

اوضاع کویت مدتی است که تحت تاثیر بهار عربی قرار گرفته است و نارضایتی ها از "ناصر محمد احمد الصباح" نخست وزیر به شدت بالا گرفته است.

اوج این نارضایتی در چند روز قبل بود که طی آن تظاهرات کنندگان پس از اینکه با خشونت نیروهای امنیتی پلیس روبرو شدند به مجلس امت این کشور حمله کردند.

قبل از این واقعه نیز تظاهرات دهها هزار نفری با حضور برخی نمایندگان مجلس امت و فعالان سیاسی برگزار شده بود که خواسته تظاهرات کنندگان برکناری نخست وزیر به عنوان مسئول فساد فراگیر در کویت بود.

شیخ جابر احمد الجابر الصباح امیر کویت همواره از نخست وزیری ناصر الصباح حمایت کرده است و پس از حادثه تسخیر پارلمان به وسیله مخالفان دولت حسابی برای آنها خط و نشان کشید.

وی ضمن حمایت از ناصر الصباح گفت: اگر نخست وزیر هم بخواهد استعفا دهد من نمی پذیرم و مجلس هم منحل نخواهد شد هرگز اجازه نمی دهیم هرج و مرج طلبان کشور را دچار بی نظمی کنند.

اما به نظر می رسد که امیر کویت دیگر توان مقاومت در برابر مخالفان دولت را نداشته است زیرا امروز با استعفای دولت موافقت کرد.

این در حالی است که برخی خبرها از استعفای هلال السایر وزیر بهداشت، محمد العفاسی وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر دادگستری و عبدالوهاب الهارون وزیر توسعه و برنامه ریزی حکایت دارد.

همچنین بر اساس برخی گزارشها احتمال انحلال مجلس از سوی امیر کویت نیز وجود دارد که در این صورت برابر قانون اساسی باید حداکثر ظرف دو ماه انتخابات برگزار شود.

کابینه شیخ ناصر محمد احمد الصباح در این مدت همواره با استیضاح، فشار مخالفان و تجمعات خیابانی و درخواست آنان برای استعفا و برکناری رو به رو بوده است.

در سالهای اخیر تشدید اختلاف میان قوای مقننه و مجریه طرح های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات روبرو کرده و زمان زیادی را از دولت به خاطر این موضوع گرفته است.مخالفان همواره نخست وزیر را به فساد مالی و سیاسی و ناتوانی در اداره امور کشور متهم کرده اند.

اخیرا نیز در پی رسوایی مالی موسوم به سپرده های میلیونی که در آن شماری از نمایندگان مجلس نیز متهم شده اند، تعدادی از نمایندگان مخالف، طرح استیضاح نخست وزیر را به مجلس ارائه کردند.

این در حالی است که برخی مخالفان و برخی جریانها و تشکلهای سیاسی و دانشجویی امروز تجمعی را مقابل ساختمان مجلس به منظور درخواست برای کناره گیری نخست وزیر تدارک دیده اند.

از سوی دیگر مخالفان دولت برای پنجمین شب متوالی در همبستگی با 24 نفر از کسانی که به دنبال حمله به پارلمان بازداشت شده اند در برابر کاخ العدل(دادگستری) در پایتخت کویت به تحصن خود ادامه دادند.

از زمان روی کار آمدن شیخ ناصر محمد به عنوان نخست وزیر در سال 2006، به دلیل تنشهای موجود میان قوای مجریه و مقننه، تاکنون شش بار دولت استعفا کرده و سه بار نیز مجلس منحل شده است.