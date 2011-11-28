650 مبلغ در ماه محرم به نقاط مختلف سیستان و بلوچستان اعزام شدند

حجت الاسلام محسن محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از این تعداد 420 روحانی غیر بومی و 230 روحانی بومی هستند که در ایام محرم به مناطق فاقد روحانی اعزام شدند.

وی گفت: امسال بیش از 420 مبلغ از شهرهای مقدس قم، مشهد و اصفهان از ابتدا تا 12 محرم الحرام با هدف احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر و برگزاری مراسم فرهنگی و مذهبی ایام سوگواری شهادت ابا عبد الله الحسین (ع) به مدت 12 روز، به مساجد مناطق محروم این استان اعزام شدند.

وی با اشاره به وضعیت فرهنگی و اجتماعی منطقه افزود: از بدو تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی در راستای اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران و با هدف تبلیغ معارف دینی در بین مردم واحد اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان به دو شکل اعزام مبلغ کوتاه مدت و بلند مدت ایفای نقش می کند.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: برگزاری جلسات متعدد با موضوعات سخنرانی، کلاس های قرآنی، احکام و برگزاری نماز جماعت از فعالیت های مبلغین در مناطق اعزامی است.