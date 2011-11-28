به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد بهشتی، قبل از ظهر دوشنبه در مراسم نکوداشت دومین سالگرد ارتحال آیتالله قاضی خرمآبادی که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد با گرامیداشت هفته بسیج گفت: آیتالله قاضی عالیترین نمونه یک بسیجی بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: دانشگاه قم حقیقتاً مصداق این شجره طیبه و نمونه بارزی از خدمات برجسته و ارزنده آن مرحوم است که با همت والا غرس کرد و هر سال بالندهتر و شکوفاتر میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه هزاران دانشجوی این دانشگاه باید از همت والای آیتالله قاضی خرمآبادی الگو بگیرند، گفت: رهبر معظم انقلاب به حق در تسلیت خود و در جملاتی کوتاه همه چیز را درباره ایشان بیان کردند.
بهشتی اضافه کرد: رحلت آیتالله قاضی برای جامعه علمی کشور فقدان نیست بلکه وجدان است و میطلبد مسؤولان اجرایی، هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه قم شب و روز تلاش کنند تا این دانشگاه به نمونهای در کشور بلکه نمونهای در دنیا تبدیل شود.
وی همچنین با اشاره به دورانی که در زندانهای رژیم طاغوت بوده است به بیان خاطرهای از آیتالله قاضی خرمآبادی در آن زمان پرداخت و گفت: آیتالله قاضی با بصیرتی کامل معتقد بود باید جاذبه داشته و جذبمان بیشتر از دفعمان باشد.
رئیس دانشگاه قم ماندن در دنیا برای افرادی که تحرک و تحول ندارند را بیفایده دانست و گفت: انسانها باید به دنبال تحول باشند، ابتدا خود، پس از آن محیط را بسازند و در فکر ساختن انسانهای دیگر باشند که مرحوم آیتالله قاضی مصداق بارز چنین ایده والا و برجستهای بود.
وی با بیان اینکه با چهرههای این چنینی آشنا شویم و از شخصیت این بزرگواران درس بگیریم، تصریح کرد: مانند آب گودالی نباشیم که آنقدر بمانیم تا بگندیم بلکه مانند آب جاری جریان و حرکت داشته، دارای فکر و ایده باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه قم با بیان اینکه مرحوم آیتالله قاضی خرمآبادی عالیترین نمونه یک بسیجی بود از دانشجویان خواست تا از همت والای وی الگو بگیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد بهشتی، قبل از ظهر دوشنبه در مراسم نکوداشت دومین سالگرد ارتحال آیتالله قاضی خرمآبادی که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد با گرامیداشت هفته بسیج گفت: آیتالله قاضی عالیترین نمونه یک بسیجی بود.
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