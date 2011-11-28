"پنهان پشت دیوار های این خانه" به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی،هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با اشاره به درخشش خراسان شمالی در بیست و سومین جشنواره تئاتر مناطق کشور اظهار داشت: دو نمایش " پنهان پشت دیوار های این خانه" به نویسندگی و کارگردانی عباس کریمی و "جوانمرد" به کارگردانی علی محمدی در بیست و سومین جشنواره تئاتر مناطق کشور هشت عنوان برتر جشنواره را از آن خود کرده اند.

فرخنده افزود: در این رقابت ها در نمایش پنهان پشت دیوار های این خانه بنا به آرای هیات داوران بهزاد عزیزی جایزه بازیگر مرد و المیرا صادقی جایزه بازیگر زن را به خود اختصاص دادند.

وی اضافه کرد:.در بخش موسیقی نیز، موسیقی هر دو نمایش راه یافته از استان به عنوان موسیقی برتر شناخته و از مجتبی ابوالقاسم پور طراح و سازنده موسیقی جوانمرد و الیاس صدری و حمید علیپور سازندگان موسیقی پنهان پشت دیوارهای این خانه تقدیر به عمل آمد.

وی در ادامه گفت: عباس کریمی دیپلم افتخار و جایزه اول نمایشنامه نویسی و جایزه دوم کارگردانی را در این دوره از رقابت ها از آن خود کرده است و بدین ترتیب"پنهان پشت دیوار های این خانه"به همراه نمایش"چند برش کوچک از کیک تولد الیاس"به کارگردانی مسعود هاشمی از البرز بدون الویت به عنوان نمایش های برتر به سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافته اند.

وی اظهار داشت: نمایش جوانمرد به نویسندگی محسن کشمیری و به کارگردانی علی محمدی نیز علاوه بر اخذ جایزه موسیقی ،جایزه طراحی لباس را با طراحی کیانوش فیروزه از آن خود کرده و هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از گروه بازی سازان این نمایش تقدیر به عمل آورده است.

گفتنی است 9 نمایش از استان های اردبیل، البرز، گلستان،سمنان،و خراسان شمالی از 2 تا 5 آذر در گیلان با هم به رقابت پرداختند.

رضا بابک، محمد حسین ناصر بخت، نادر برهانی مرند و حسن رونده داوران این جشنواره بودند.