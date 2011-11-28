مسکن مهر به سرنوشت بنگاههای زودبازده دچار نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات و نیازهای پروژه مسکن مهر اردکان اظهار داشت: پروژه مسکن مهر اگر در برخی مناطق با همین روال پیش برود، انتظارات مردم را برآورده نخواهد کرد و مهمتر آنکه موجب بی اعتمادی آنها نسبت به وعده مسئولان خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت و نیاز به ایجاد شهرها و شهرکهای جدید در کشور گفت: پس از زلزله ویرانگر بم بحث مقاوم سازی و ایجاد شهرهای جدید به طور ملموس تری برای مسئولان و مردم محرز شد.

تابش ادامه داد:از آن موقع و از آنجا که استان یزد در معرض آسیب و خطرات مشابه قرار دارد و با توجه به توسعه صنعتی و مهاجرپذیری شهرستان اردکان، پیشنهاد ایجاد یک شهر جدید 12 هزار نفری درجوار شهرستان اردکان دنبال شد که در این راستا جلسات مختلفی با وزرای وقت برگزار و با اخذ قول مساعد آنها و تعیین سرمایه گذار این پروژه، آماده اجرا شد اما به علت برخی مشکلات اجرایی، تغییر و تحولات مدیریتی و تنگ نظریها به سرانجام نرسید.

نماینده مردم اردکان پروژه مسکن مهر در کشور را از جمله طرحهای خوب دولت در زمینه پاسخ به نیاز تامین مسکن مردم به خصوص جوانان دانست و بر رعایت کامل اصول فنی در ساخت و سازها و احداث مراکز آموزشی، تفریحی و فرهنگی تاکید کرد.

وی تامین زیرساختها از جمله آب، برق، گاز و سیستم دفع فاضلاب را برای پرو‍ژه های مسکن مهر ضروری دانست و با تقدیر از تلاش و زحمات مهندس نیکزاد، خواستار رفع این مشکلات با هماهنگی و تعامل وزرا و استانداران و مقامات محلی شد.

تابش همچنین با ابراز امیدورای در بهره برداری از فاز اول مسکن مهر قبل از پایان سال جدید تاکید کرد: مدرسه، مسجد، واحدهای رفاهی و خدماتی همزمان با آغاز بهره برداری از منازل مسکونی آماده استفاده باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: طی پنج سال گذشته به دلیل رشد هزینه های خانوار، سهم 30 درصدی هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به 40 درصد افزایش یافته و سهم افراد خانه دار از 67 درصد به 64 درصد تقلیل یافته است.

تابش ادامه داد: همچنین بنا به گزارش مرکز آمار ایران، متوسط درآمد خانواده ها در تهران در سال 88 ، یازده میلیون و 200 هزار تومان و متوسط هزینه آنها 11 میلیون و 800 هزار تومان بوده است.

وی ادامه داد: با تعاریف جدید از اشتغال، درآمد و بیکاری، اگر مسئولان یک ساعت کار در هفته را ملاک شغل داشتن افراد تلقی می کنند و بر آن مبنا آمارهای اشتغال و بیکاری را ارائه می دهند، با لحاظ اختلاف نظر در خصوص خط فقر که بین 700 هزار تا یک میلیون تومان است، متاسفانه این نتیجه گیری حاصل می شود که اکثریت مردم ایران زیر خط فقر هستند که این در خور نام ایران اسلامی و شان والای مردم شریف نیست و با این همه منابع خدادادی و موقعیت های مختلف اقلیمی و ژئوپلیتیکی و نیروهای مستعد انسانی قابل باور نیست.

تابش تصریح کرد: در حسن نیت مسئولان و تلاش برای خدمتگزاری آنها به مردم شکی نیست اما استفاده از تمامی ظرفیتها با تکیه بر خرد جمعی و اعتماد سازی می تواند کشور را به توسعه و پیشرفت برساند.

دبیرکل فراکسیون خط امام (ره) همچنین با اشاره به مسائل روز مجلس و استفساریه اخیر مجلس برای حقوق مدیران سیاسی و اعلام مخالفت با چنین طرحها و دیدگاههایی از ابتدای دوران نمایندگی گفت: نمایندگی مردم در مجلس نباید به عنوان یک پست تلقی شود که اگر چنین شد سرآغاز بسیاری از بدعتها و ک‍ژیها خواهد بود بلکه نمایندگان باید در این سمت وظیفه خدمتگزاری خود را به مردمی که برای پیروزی و پیشبرد اهداف انقلاب از هیچ کوششی فروگذار نکردند انجام دهند و چشم و دل را بر چرب و شیرین دنیا ببندند.

در این مراسم همچنین مدیران مرتبط با امر مسکن مهر در خصوص مواردی همچون احداث مسجد، ساخت مدرسه،احداث محل تصفیه فاضلاب، آسفالت معابر توضیحات لازم را ارائه و قول همکاری لازم برای رفع مشکلات موجود را دادند.