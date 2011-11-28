آیت الله قاضی دارای زندگی سالم توأم با تقوا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد مؤمن، در مراسم نکوداشت دومین سالگرد ارتحال آیتالله مهدی قاضی خرمآبادی که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد به بررسی شخصیت آیتالله قاضی خرمآبادی پرداخت و گفت: آیت الله قاضی دارای زندگی سالم توأم با تقوا، قاطعیت و بدون چشم داشت مادی و دنیایی بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: آیتالله قاضی خرمآبادی پس از اینکه مسؤولیت اداره دانشگاه قم را به عهده گرفت، برای ساخت دانشگاه برنامهریزی کرد، به طوری که نیمی از روز را به مدیریت برنامههای دانشگاه پرداخت و نیمی دیگر را به نظارت بر کارهای ساختمانی دانشگاه اختصاص داد.
آیت الله مومن در ابتدای سخنان خود به بیان اهداف تأسیس دانشگاه قم پرداخت و اصل تأسیس آن را تربیت طلاب فاضل و به کارگیری آن در اداره امور کشور، امور قضایی و تربیتی عنوان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری گفت: آیت الله قاضی دارای زندگی سالم توأم با تقوا، قاطعیت و بدون چشم داشت مادی بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد مؤمن، در مراسم نکوداشت دومین سالگرد ارتحال آیتالله مهدی قاضی خرمآبادی که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد به بررسی شخصیت آیتالله قاضی خرمآبادی پرداخت و گفت: آیت الله قاضی دارای زندگی سالم توأم با تقوا، قاطعیت و بدون چشم داشت مادی و دنیایی بود.
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