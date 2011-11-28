به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مرتضوی در نشست مشترک با بازرگانان و پیشکسوتان صنعت چای کشور گفت: قاچاق کالا بر اشتغال، تولید، سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور اثرات سویی دارد، این پدیده شوم و ناهنجار نه تنها بر صنعت چای بلکه بر اغلب کالاها در کشور اثر گذاشته است.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شود، در سال جهاد اقتصادی، انقلابی در مبارزه با قاچاق کالا روی خواهد داد.



وی افزود: پس از حضور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده‌های باندی و سازمان یافته قاچاق کالا را بررسی کردیم و یک آسیب‌شناسی در این حوزه انجام شد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور اظهارداشت: از پرونده‌های مطالعه شده، مشخص شد 98 درصد پرونده‌ها به نتیجه نرسیده و خروجی نداشته است. تنها 2 درصد این پرونده‌‌ ها به نتیجه رسیده که از این میزان نیز افرادی که محکوم شده‌ و باید اجرای احکام می‌شد، 97 درصد احکام اجرا نمی‌شود و 3 درصد باقی‌مانده نیز جرائم خرد است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بررسی‌ها نشان داد مشکل اساسی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضعف قانون است. قانون فعلی متعلق به 78 سال پیش است و برای پرونده‌های قاچاق در شرایط امروز با پیچیدگی‌های که دارد، دارای کارآیی نیست.

مرتضوی گفت: در حال حاضر برای اجرای احکام پرونده‌های قاچاق قضات از قانون مهریه استفاده می‌کنند. گزارشی را به رئیس‌جمهور ارائه دادیم که بر اساس آن هیئت دولت خواستار تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای تهیه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نظرات کارشناسان، صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و وکلای برجسته استفاده شد.

مرتضوی افزود: همه منافذی که در موضوع قاچاق کالا و ارز به عنوان راه فرار مورد استفاده قرار می‌گرفت مشخص و تمهیدات لازم برای آن در لایحه اندیشیده شده است.

وی اظهارداشت: این لایحه با 72 ماده و 69 تبصره تدوین و پس از تصویب هیئت دولت و تصویب با قید فوریت در مجلس شورای اسلامی، هم اکنون مراحل پایانی خود را در مجلس می‌گذراند.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور تصریح کرد: درخواست کرده‌ایم لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شود. با ابلاغ قانون، در سراسر کشور مبارزه جدی، موثر و پیشگیرانه را در همه کالاها شاهد خواهیم بود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سال جهاد اقتصادی، اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شود، انقلابی در مبارزه با قاچاق روی خواهد داد.

وی اظهارداشت: برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز عزم دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا جدی است و طبق وعده رئیس‌جمهور، تکلیف قاچاق را نهایی خواهیم کرد.

مرتضوی خطاب به تولیدکنندگان چای کشور گفت: باید در عمل کیفیت چای ایرانی را به همه نشان دهید و به صورت تخصصی موضوع را برای مردم تبیین کرده تا مردم به سمت چای با کیفیت ایرانی بیایند.