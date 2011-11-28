دولت هر چه سریع تر مصوبه کاهش روابط با انگلیس را اجرا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نظام الدین موسوی امروز دوشنبه در جلسه هفتگی هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان در خصوص تصویب طرح کاهش روابط با رژیم سلطنتی انگلیس گفت: از دولت محترم خصوصا وزارت امور خارجه انتظار می رود که در راستای این رویکرد انقلابی و عزتمندانه، در کمتر از 2 هفته نسبت به اجرای مفاد این مصوبه اقدامات عملی انجام دهند.

وی مصوبه ضد استعماری مجلس را در راستای منافع ملی دانست و افزود: کاهش روابط با رژیم سلطنتی انگلیس یک مطالبه عمومی از خانه ملت بود که بحمدالله با دقت نظر و حساسیت نمایندگان محترم طرح و با رای بالایی تصویب شد و انشاءالله شاهد تداوم این رویکرد در مجلس و در حوزه های دیگر در قبال دولت های زورگو و مستکبر باشیم.

دبیر کل انجمن روزنامه نگاران مسلمان متذکر شد: دولت‌های انگلیس در سابقه ذهنی و تاریخی ملت ایران همواره مصداق عینی "خائن" بوده و به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند و افکار عمومی امیدوارند که این مصوبه قدم اول برای تادیب رژیمی باشد که دستش در تاریخ به خون ملت های آزادیخواه آغشته است.

موسوی درباره واکنش انگلیسی ها به مصوبه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تهدید به برخورد با ایران، شیوه نخ نما شده و جنگ روانی دولت های استکباری از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون بوده است تا این که این تهدیدات در شرایطی مطرح می شود که بحران اقتصادی در اروپا فراگیر شده و غربی ها برای نجات خود دست و پا می زنند، یک شوخی بیش نیست.

وی ادامه داد: غربی ها خود اذعان دارند که بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه و کشورهای اسلامی، الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران است و به دلیل همین جایگاه الگو بخش و نیز بهره مندی از شرایط ویژه استراتژیک در حوزه های انرژی و توان و نفوذ معنوی، ایران اسلامی می تواند بسیاری از معادلات جهانی را در هم بریزد.

دبیر کل انجمن روزنامه نگاران مسلمان پیش بینی کرد که انگلیسی ها با درک همین واقعیت و از طرفی شکنندگی اوضاع سیاسی و اقتصادی خود در یک اقدام دیپلماتیک و تاکتیکی و برای فرار از این وضعیت، مقابل این مصوبه عکس العمل جدی و عملی نداشته باشند.

موسوی خواستار ان شد که مسئولان به این مصوبه بسنده نکرده و تصمیمات و اقدامات شدیدتری را در قبال اقدامات خصمانه انگلیس اتحاذ کنند.