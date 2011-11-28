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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

مهدوی:

دو خوابگاه دانشجویی گرگان با کمبود امکانات مواجه است

دو خوابگاه دانشجویی گرگان با کمبود امکانات مواجه است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان گفت: دو خوابگاه دانشجویی گرگان با کمبود امکانات روبروست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از دو خوابگاه دانشجویان گرگان افزود: کمبود فضای فیزیکی، کمبود امکانات رفاهی و پشتیبانی از دیگر مشکلات و معضلات این خوابگاههاست.

وی وجود سالن ورزشی مجهز به دستگاههای ورزشی، برگزاری منظم مراسم نمازجماعت در خوایگاه، حضور و غیاب دانشجویان بوسیله دستگاه تایمکس، استفاده از روانشناسان با مدرک کارشناسی ارشد، وجود روابط حسنه بین دانشجویان و ناظمه ههای خوابگاه و تامین امنیت مطلوب خوابگاه را از نقاط قوت این خوابگاهها بیان کرد.

مهدوی گفت: در این بازدید دانشجویان خواستار در نظر گرفتن بودجه ای برای رفع مشکلات پشتیبانی، برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی و ساخت خوابگاه جدید نیز بودند.

کد مطلب 1471878

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