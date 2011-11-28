به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی امروز دوشنبه در مراسم چهارمین همایش ملی بسیج و پدافند غیرعامل طی سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه با ادغام دبیرخانه و سازمان پدافند غیرعامل و مساعدت و رئیس جمهور و پیگیری سرلشگر فیروزآبادی مشکلات برطرف شد و تلاش می‌کنیم در پرتو این ایجاد هماهنگی اقداماتی را با رویکرد جدید داشته باشیم.

وی افزود: تصمیمات دبیرخانه پدافند غیر عامل با توجه به جایگاه فعلی‌اش همتراز با تصمیمات هیئت دولت و متمرکز بر حل مشکلات و ناهماهنگی‌های بین دستگاه‌ها است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل افزود:‌ از این پس دبیرخانه پدافند غیرعامل به امور اجرایی نمی‌پردازد بلکه تلاش می‌کند که اگر دستگاهی به مصوبه ای احتیاج داشت آن مصوبه را در دستور کار قرار دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه دبیرخانه پدافند غیرعامل را در سه سطح سازماندهی و فعال کرده‌ایم، گفت: سطح اول سطح کارشناسی، سطح دوم سطح نمایندگان عضو کمیته دایم پدافند غیرعامل و دستگاه‌های ذیربط و سطح سوم نیز سطح سرلشگر فیروزآبادی، وزرا و معاون راهبردی رئیس جمهور است.

جلالی در ادامه با بیان اینکه در برنامه 5 ساله در 4 ماده مسایل پدافند غیرعامل لحاظ شده است، گفت: مسئولان توجه داشته باشند که این 4 ماده در برخی از دستگاه‌های مشترک هستند و شامل ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد سازمان پدافند غیرعامل در برنامه 5ساله نسبت به دستگاه‌های مختلف رویکردی هدایتی، تشویقی و مشارکتی داشت، گفت: اگر دستگاه‌ها بخواهند قانون را دور بزنند ممکن است سازمان پدافند غیرعامل نسبت به آنها رویکردی تنبیهی و توقفی باشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ادامه در خصوص اقدامات دستگاه‌های مختلف در اجرای منویات مقام معظم رهبری گفت: استخراج کلید واژه‌های سیاست‌های کلی، تبدیل سیاست‌های کلی به اهداف کلان و اقداماتی که باید برای آنها صورت گیرد از جمله دستگاه‌ها در پیگیری منویات مقام معظم رهبری باید باشد به طوری که هر دستگاهی وقتی به اهداف سیاست‌های کلی رسید ببیند که کدامیک از آنها قانون یا آیین نامه می خواهد یا کدامیک نیازمند اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود است و آن را انجام دهد.

وی در ادامه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه فعال شدن قرارگاه‌های دفاع غیرعامل در حوزه‌های مختلف از جمله اقدامات دیگر سازمان پدافند غیرعامل است، گفت: در حال حاضر قرارگاه فرماندهی سایبری را در سازمان پدافند غیرعامل راه اندازی کرده‌ایم و همچنین برنامه‌های قرارگاه‌های دفاع بیولوژیک، دفاع هسته‌ای و دفاع شیمیایی در حال آماده سازی است تا در جلسات دبیرخانه سازمان به تصویب برسد.

جلالی در ادامه با بیان اینکه 10 برنامه کلی برای همه دستگاه‌ها به صورت عمومی و مشترک آماده شده است و در حال تنظیم دستورالعمل‌های اجرای آن هستیم، گفت: همچنین در خصوص آموزش نیز 5 سطح آموزشی از مبتدی تا تخصصی در نظر گرفته‌ایم .

وی با بیان اینکه یکی از تهدیدات جدی ما در سال جاری و همچنین سال آینده تهدیدات سایبری است، گفت: آموزش مفاهیم سایبری، تهدیدات سایبری، کنترل دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای و ایجاد مراکز دفاع سایبری در دستگاه‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم. ضمن اینکه امسال 10 استان را برای راه اندازی مرکز دفاع سایبری در نظر گرفته‌ایم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل افزود: همچنین مرکز مشترکی را با همکاری وزارت دفاع و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نام مرکز دفاع سایبری تشکیل داده ایم که در آن آزمایشگاه ویروس شناسی (رایانه‌ای) راه اندازی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه بررسی تهدیدات در مدیریت بحران، تعریف سناریوهای تهدید، مدیریت بحران برای هر سناریو و آموزش تمرین مدیریت بحران از جمله اقدامات ما در بخش مدیریت بحران است، گفت: همچنین دستگاه‌ها براساس سناریوهای مطرح شده مانورهایی را انجام می‌دهند.

جلالی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم بازبینی استانداردهای فنی در همه عرصه‌ها، گفت: امسال و سال آینده را به جهاد بازنگری در آیین‌نامه‌ها تبدیل می‌کنیم.

وی افزود: آیین‌نامه‌های فنی ما باید براساس سه ویژگی تهدیدات، شرایط خاص اقلیمی و شرایط زیرساخت‌های کشور تدوین شوند تا بدینوسیله بتوانیم یک آیین نامه بومی داشته باشیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه سازمان پدافند غیرعامل 8 محور تفاهم‌نامه با بسیج را به امضا رسانده است، گفت: بسیج در شورای پدافند غیرعامل همه دستگاه‌ها عضو است و وظایفی از جمله آموزش عمومی، فرهنگسازی، تهدیدشناسی، شناخت مدیریت بحران، سازماندهی حوزه‌های بحرانی، اجرای رزمایش‌ها و کمک به حراست‌های سازمان‌ها در برقراری امنیت دارد.

وی تصریح کرد: همچنین همه دستگاه ها و وزارتخانه‌هایی که قسمت‌هایی از اجرای برنامه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کردند نیز باید نماینده سازمان پدافند غیرعامل شوند به طوری که ملاحظات پدافند غیرعامل را از بخش خصوصی مطالبه کنند.