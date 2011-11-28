امر به معروف و نهی از منکر احیاء کننده تمامی واجبات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور ظهر دوشنبه در مراسم محوری نواختن زنگ احیاء، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر باعث نزول برکات و ریشه همه خوبی هاست و باید در سطح جامعه نهادینه و فرهنگ سازی شود.

وی گفت: باید حقایق زندگی و خصوصا شهادت امام حسین (ع) که برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده و به شهادت رسیدند را به جوانان و نوجوانان بشناسانیم.

وی افزود: باید تلاش کنیم امر به معروف و نهی از منکر به فرهنگی همگانی تبدیل شود تا دیگر بسیاری از معضلات را در سطح جامعه مشاهده نکنیم و دشمنان نیز نتوانند با جنگ نرم جوانان و نوجوانان ما را گمراه کنند.

در این مراسم حسینعلی دهباشی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه دو زاهدان نیز ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری به بیان گزارشی از عملکرد آن اداره در راستای امر به معروف و نهی از منکر و نهادینه سازی این فریضه مهم و حیاتی پرداخت.