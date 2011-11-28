اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم استان البرز در مسابقات کاراته قهرمانی کشور(جام شهید فهمیده) برسکوی نخست ایستاد.

این مسابقات با حضور 14 استان و 390 کاراته کار به میزبانی استان البرز در دو بخش کاتای انفرادی و تیمی و کومیته انفرادی برگزار شد.

در پایان مسابقات یادشده، تیم البرز با چهار مدال طلا، سه نقره و چهار برنز به مقام قهرمانی دست یافت ضمن اینکه اصفهان با دو مدال طلا، چهار نقره و دو برنز دوم شد.

همچنین در پایان این رقابتها تیم تهران با دو مدال طلا ، دو نقره و دو برنز، مقام سوم را کسب کرده است ضمن اینکه این مسابقات در دو سالن البرز و نشاط برگزار شد.

حضور ورزشکاران جانباز و معلول البرزی در مسابقات جهانی

سه تن از ورزشکاران هیئت جانبازان و معلولان استان البرز به مسابقات جهانی (آیواز) اعزام می شوند.

از این استان شاهین ایزدیار در رشته شنا و امیرجعفری و یوسف یوسفی در رشته وزنه برداری تیم ملی را در مسابقات جهانی همراهی خواهند کرد.

تکواندوکاران خردسال البرزی به میدان رفتند

هفته چهارم ، پنجم و ششم نهمین دوره لیگ تکواندو دختران خردسال البرز برگزار شد.

این مسابقات در دورهای چهارم، پنجم و ششم در سالن نشاط کرج برگزار شد که در پایان نتایج زیر به دست آمد:

دورچهارم: واندو 6 - 4 آینده سازان محمد شهر، هشتگرد 7 - 3ملی پوشان البرز، آفتاب 5 - 5 آریانا (ب)، ایرنا 5 - 5 تربیت بدنی آبیک، آریانا(الف)7 - 2 پراتیک

دورپنجم: ملی پوشان البرز6 - 4 آینده سازان محمد شهر، واندو8 -2آریانا(ب)، هشتگرد 7 - 3 تربیت بدنی آبیک، ایرانا 3 - 7 آریانا (الف)، پراتیک 9 - 1 آفتاب

دورششم: آریانا(ب) 2 - 8 آینده سازان محمد شهر، ملی پوشان البرز7 - 3 تربیت بدنی آبیک، واندو 2- 8 پراتیک، هشتگرد 2 8آریانا(الف)

در پایان این سه دور زهرا میرزایی از تیم آینده سازان محمد شهر به عنوان بهترین مربی، صنم محمد یان از تیم آریانا فنی ترین بازیکن و نرگس ضیاء به عنوان بهترین داور این رقابتها معرفی شدند.

برگزاری کلاس کارورزی مربیان آمادگی جسمانی البرز

کلاس یک روزه کارورزی مربیان آمادگی جسمانی استان البرز در باشگاه آرشاویر برگزار خواهد شد.

کلاس یک روزه کارورزی با حضور 49 مربی خانم به دلیل بالا بردن سطح علمی مربیان در زمینه برنامه نویسی یازدهم آذرماه راس ساعت 9 صبح برگزار می شود.

مدرسی کلاس فوق را مارال خشگو برعهده خواهد داشت.

تیمهای مدرسه پژمان، تیوا و امیدان در بسکتبال به برتری رسیدند

هفته سوم از مرحله دوم مسابقات بسکتبال نونهالان استان البرز با برتری تیمهای تیوا، مدرسه پژمان و امیدان پایان یافت.

در این دوره از مسابقات شش تیم در سالن شهید فهمیده با یکدیگر به رقابت پرداختند که در اولین دیدار هفته تیم مدرسه پژمان مقابل تیم اتحاد نصر عرب قرار گرفت که این تیم مدرسه پژمان بود که پیروز میدان شد.

در بازی دو تیم تیوا و صدف البرز، تیم تیوا به برتری رسید و در آخرین بازی هفته تیم امیدان مقابل شاهین البرز پیروز شد.