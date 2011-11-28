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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

منصوری در گفتگو با مهر:

ورزشگاه سرچشمه تا نیم فصل دوم آماده می شود

ورزشگاه سرچشمه تا نیم فصل دوم آماده می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل باشگاه سرچشمه از آماده شدن ورزشگاه سرچشمه تا نیم فصل دوم خبر داد.

محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استادیوم مس سرچشمه با توجه به تایید نقشه ها توسط AFC در دست ساخت است و نیاز به مقداری ترمیم و بازسازی دارد که در حال انجام است.

وی یادآورشد: ورزشگاه سرچشمه قراراست تا اولین بازیهای نیم فصل دوم برای انجام بازیهای تیم آماده شود که اگر چنین شود استادیومی نمونه در کشور خواهد بود.

منصوری اظهار داشت: تیم مس سرچشمه ازهر فرصتی برای تقویت خود استفاده می کند و در ادامه لیگ قطعا بعد از نیم فصل و با پرکردن جاهای خالی که داریم، تیمی محکم تر روانه بازیها می کنیم.

وی ادامه داد: وقتی تیم سرچشمه تنها دو هفته یک بار آن هم شب قبل از بازی در زیر نور تمرین می کند لاجرم حتی در بازیهای خانگی نیز احساس غریبی و مهمان بودن می کند.

منصوری ادامه داد: تمام تلاش مجموعه هیئت مدیره باشگاه سرچشمه این است که استادیوم شهید زینلی سرچشمه را سریع تر  برای بازیهای نیم فصل لیگ آماده کنیم.

کد مطلب 1471891

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