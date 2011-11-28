ورزشگاه سرچشمه تا نیم فصل دوم آماده می شود

محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استادیوم مس سرچشمه با توجه به تایید نقشه ها توسط AFC در دست ساخت است و نیاز به مقداری ترمیم و بازسازی دارد که در حال انجام است.

وی یادآورشد: ورزشگاه سرچشمه قراراست تا اولین بازیهای نیم فصل دوم برای انجام بازیهای تیم آماده شود که اگر چنین شود استادیومی نمونه در کشور خواهد بود.

منصوری اظهار داشت: تیم مس سرچشمه ازهر فرصتی برای تقویت خود استفاده می کند و در ادامه لیگ قطعا بعد از نیم فصل و با پرکردن جاهای خالی که داریم، تیمی محکم تر روانه بازیها می کنیم.

وی ادامه داد: وقتی تیم سرچشمه تنها دو هفته یک بار آن هم شب قبل از بازی در زیر نور تمرین می کند لاجرم حتی در بازیهای خانگی نیز احساس غریبی و مهمان بودن می کند.

منصوری ادامه داد: تمام تلاش مجموعه هیئت مدیره باشگاه سرچشمه این است که استادیوم شهید زینلی سرچشمه را سریع تر برای بازیهای نیم فصل لیگ آماده کنیم.