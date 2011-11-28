زمان رسیدگی در محاکم تجدید نظر قزوین یک ماه کمتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال انصاری در این باره اظهار داشت: در حال حاضر 9 شعبه تجدیدنظر در دادگستری استان فعالیت می کند که در این شعب 27 قاضی(هر شعبه متشکل از یک رئیس و دو مستشار) مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: همچنین دو شعبه کیفری استان در این محاکم مستقر شده اند و به جرایمی که مجازات آنها قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام و یا حبس ابد است رسیدگی می کند که از یک رئیس و چهار مستشار تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: شعب محاکم تجدید نظر به شعب تخصصی تقسیم شده اند به نحوی که برخی از آنها به پرونده های حقوقی، برخی به موضوعات خانواده و برخی نیز پرونده های کیفری را بررسی می کنند.

انصاری به نحوه رسیدگی در محاکم تجدید نظر هم اشاره کرد و یادآورشد: پس از صدور رای در دادگاههای بدوی در صورتی که طرفین در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را اعلام کنند، پرونده به محاکم تجدیدنظر ارجاع می شود و در این مرحله چنانچه رسیدگی منوط به حضور طرفین باشد از آنها دعوت شده درغیر اینصورت بدون حضور طرفین

رسیدگی صورت گرفته و پس از مشاوره قضات شعبه اعم از رئیس و مستشاران رای صادر می شود که در این مرحله رای صادره قطعی است.

این مسئول قضایی در خصوص علت اعتراضات در پرونده ها هم گفت: اعتراض به میزان خواسته از سوی فرد متضرر، عدم توجه به مدارک و شواهد فرد و اعتراض به نظر کارشناس از مهمترین علتهای اعتراض است اما از آنجا که رای صادره معمولا به ضرر یکی از طرفین است با توجه به وجود حق اعتراض این امر توسط طرف متضرر انجام می شود.

وی در ادامه افزود: متوسط زمان رسیدگی در این محاکم طی هفت ماه گذشته به سه ماه تقلیل یافته است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته یک ماه کاهش داشته است.

جمال انصاری در خصوص عملکرد شعب تجدیدنظر استان طی هفت ماه سال جاری نیز بیان کرد: در مدت یاد شده پنج هزار و 671 فقره پرونده به شعب تجدید نظر وارد شده که از این میزان شش هزار و 105 پرونده منجر به صدور رای قطعی شده است.

به گفته انصاری همچنین میزان ورودی پرونده ها در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 18 درصد و میزان پرونده های مختومه هم در این مدت 13 درصد افزایش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان ضرب و جرح عمدی، مطالبه طلب، سرقت مستوجب تعزیر را بیشترین پرونده های ورودی به دادگاههای تجدید نظر استان دانست.