لایه های پنهان جریان فتنه در حال فعالیت برای حضور در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری قبل از ظهر دوشنبه در نشست تخصصی اداره کل امور انتظامی و توسعه نظم وزارت کشور که در مشهد برگزار شد اظهارکرد: مهمترین چالش داخلی در حوزه امنیت ملی کشور، جریان فتنه است.

وی اضافه کرد: هرچند جریان فتنه در تلاش برای حفظ افکار موافق خود است، ولی واقعیت این است که سرمایه اجتماعی آنان پس از سخنرانی مقام معظم رهبری و افزایش بصیرت مردم دچار ریزش شده است.

غفاری اظهار داشت: القای ناکارآمدی دولت علی رغم اینکه شعار این دولت، دینی و ارزشی بودن است از دیگر چالشهای داخلی در حوزه امنیت ملی محسوب می شود که باید در این حوزه نیز با حساسیت بیشتری ورود پیدا کرد.

وی افزود: امنیت ملی جزو حیاتی ترین عناصر بقای هر ملت است و امنیت ملی یعنی فراهم کردن شرایطی از سوی دولتها و ملتها که بتوان در آن شرایط از ارزشهای حیاتی در مقابل هرگونه تهدیدات نرم و سخت دفاع کرد.

وی افزود: برای پیاده سازی و تحقق آرمانهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر ملت و دولتی باید امنیت پایدار در آن کشور شکل بگیرد به همین دلیل موضوع امنیت ملی حائز اهمیت است.

وی گفت: در نظام اسلامی دین، ولایت فقیه، قانون اساسی و تمامیت ارضی جزو اصول حیاتی محسوب می شود و ما نیز به دنبال فراهم آوردن زمینه های استقرار حکومت جهانی امام زمان(عج) هستیم.

غفاری تصریح کرد: امنیت ملی در هر کشوری با دو نوع تهدید داخلی و خارجی مواجه است که برای مقابله با آن باید هوشیاری و دقت عمل داشت.

وی در ادامه از تحرکات جدید نظام سلطه، تروریزم، انرژی هسته ای و حقوق بشر به عنوان چالش های خارجی در حوزه امنیت ملی نام برد.