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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

غفاری:

لایه های پنهان جریان فتنه در حال فعالیت برای حضور در انتخابات است

لایه های پنهان جریان فتنه در حال فعالیت برای حضور در انتخابات است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: لایه های پنهان جریان فتنه در حال فعالیت برای حضور جدی در انتخابات است که باید با درایت، فعالیتهای آنان رصد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری  قبل از ظهر دوشنبه در نشست تخصصی اداره کل امور انتظامی و توسعه نظم وزارت کشور که در مشهد برگزار شد اظهارکرد: مهمترین چالش داخلی در حوزه امنیت ملی کشور، جریان فتنه است.

وی اضافه کرد: هرچند جریان فتنه در تلاش برای حفظ افکار موافق خود است، ولی واقعیت این است که  سرمایه اجتماعی آنان پس از سخنرانی مقام معظم رهبری و افزایش بصیرت مردم دچار ریزش شده است.

غفاری اظهار داشت: القای ناکارآمدی دولت علی رغم اینکه شعار این دولت، دینی و ارزشی بودن است از دیگر چالشهای داخلی در حوزه امنیت ملی محسوب می شود که باید در این حوزه نیز با حساسیت بیشتری ورود پیدا کرد.

وی افزود: امنیت ملی جزو حیاتی ترین عناصر بقای هر ملت است و امنیت ملی یعنی فراهم کردن شرایطی از سوی دولتها و ملتها که بتوان در آن شرایط از ارزشهای حیاتی در مقابل هرگونه تهدیدات نرم و سخت دفاع کرد.

وی افزود: برای پیاده سازی و تحقق آرمانهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر ملت و دولتی باید امنیت پایدار در آن کشور شکل بگیرد به همین دلیل موضوع امنیت ملی حائز اهمیت است.

وی گفت: در نظام اسلامی دین، ولایت فقیه، قانون اساسی و تمامیت ارضی جزو اصول حیاتی محسوب می شود و ما نیز به دنبال فراهم آوردن زمینه های استقرار حکومت جهانی امام زمان(عج) هستیم.

غفاری تصریح کرد: امنیت ملی در هر کشوری با دو نوع تهدید داخلی و خارجی مواجه است که برای مقابله با آن باید هوشیاری و دقت عمل داشت.

وی در ادامه از تحرکات جدید نظام سلطه، تروریزم، انرژی هسته ای و حقوق بشر به عنوان چالش های خارجی در حوزه امنیت ملی نام برد.

کد مطلب 1471896

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