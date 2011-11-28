برتری فولاد در پایان نیمه نخست شهرآورد خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه با برگزاری یک دیدار در آبادان پیگیری شد که در پایان نیمه نخست این دیدار تیم صنعت نفت مقابل فولادخوزستان با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

در این دیدار که با قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه تختی آبادان در حال برگزاری است، امین متوسل‌زاده در دقیقه 12 گل برتری تیم فولاد خوزستان را به ثمر رساند.

- مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* استقلال - مهرکرج، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران