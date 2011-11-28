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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

یک هشتم نهایی جام حذفی/

برتری فولاد در پایان نیمه نخست شهرآورد خوزستان

برتری فولاد در پایان نیمه نخست شهرآورد خوزستان

تیم فوتبال فولاد خوزستان نیمه نخست دیدار با صنعت نفت آبادان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه با برگزاری یک دیدار در آبادان پیگیری شد که در پایان نیمه نخست این دیدار تیم صنعت نفت مقابل فولادخوزستان با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

در این دیدار که با قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه تختی آبادان در حال برگزاری است، امین متوسل‌زاده در دقیقه 12 گل برتری تیم فولاد خوزستان را به ثمر رساند.

- مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:
* استقلال - مهرکرج، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

کد مطلب 1471897

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