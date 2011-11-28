سقوط قیمت سکه آغاز شد/ 13 هزار تومان در 2 ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سکه به اظهارات امروز صبح محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشان داد و قیمت انواع سکه بانکی طی چند ساعت گذشته کاهش یافت، به طوریکه طی دو ساعت گذشته نرخ سکه طرح جدید حدود 13 تومان نزول کرد.

براین اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم 640 هزار تومان، طرح جدید 617 هزار تومان، نیم سکه 300 هزار تومان، ربع سکه 151 هزار تومان و ربع سکه 79 هزار تومان شد.

این در حالی است که چند ساعت پیش نرخ سکه طرح قدیم در بازار645 هزار تومان، طرح جدید 630 هزار تومان، نیم سکه 304 هزار تومان، ربع سکه 153 هزار تومان و گرمی 80 هزار تومان بود.

وضعیت مذکور سکه در بازار داخلی در حالی مشاهده می شود که نرخ طلا در بازارهای جهانی بالا رفته و در حال حاضر به 1712 دلار در هر اونس رسیده است.

محمود بهمنی صبح امروز به وجود حباب 70 ، 80 هزار تومانی قیمت سکه اشاره کرد و گفت: طی چند روز آینده حباب 70 ، 80 هزار تومانی قیمت سکه را از بین خواهیم برد، به طوریکه تا ظهر فردا 20 هزار تومان، تا ظهر پس فردا 20 هزار تومان دیگر و همین طور به مرور حباب را از بین خواهیم برد.