شش مقاله درباره آبهای گلستان نگارش می شود

رحمت الله رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نگارش مقالات مربوط به آب استان، در مرکز دانش نامه گلستان در دستور کار قرار گرفت.

مدیر مرکز دانش نامه گلستان گفت: با توجه به اهمیت آب، این مرکز در تلاش است، در زمینه مداخل مربوط به آب، مقالاتی را تهیه کند.

رجایی گفت: در سال 1389 پنج مقاله با عنوان های: سد گلستان، سد بوستان، سد کوثر، آب بندان ها و قنات های استان نوشته شد.

وی افزود: در سال 1390 هم مقالات چشمه ها، سیل در استان، گرگان رود، نکا رود، زرین گل و رودخانه گرمابدشت در حال تهیه است.

وی ابراز امیدواری کرد که مرکز دانش نامه گلستان بتواند تا پایان سال پیرامون رودخانه های دوغ، شصت کلاته، اوغان، تیل آباد و رامیان مقالاتی تهیه کند.

مدیر مرکز دانش نامه گفت: بسیاری از این مقالات توسط محمد علی صلبی کارشناس ارشد رشته تاسیسات و منابع آب نوشته شده است.



رجایی از همه پژوهشگران خواست، مرکز دانش نامه را برای تدوین اولین دائرة المعارف استان کمک کنند.