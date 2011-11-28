  1. استانها
  2. گلستان
۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

رجایی در گفتگو با مهر:

شش مقاله درباره آبهای گلستان نگارش می شود

شش مقاله درباره آبهای گلستان نگارش می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز دانشنامه گلستان گفت: نگارش شش مقاله درباره آبهای استان در این مرکز در دست تهیه است.

رحمت الله رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نگارش مقالات مربوط به آب استان، در مرکز دانش نامه گلستان در دستور کار قرار گرفت.

مدیر مرکز دانش نامه گلستان گفت: با توجه به اهمیت آب، این مرکز در تلاش است، در زمینه مداخل مربوط به آب، مقالاتی را تهیه کند.

رجایی گفت: در سال 1389 پنج مقاله با عنوان های: سد گلستان، سد بوستان، سد کوثر، آب بندان ها و قنات های استان نوشته شد.

وی افزود: در سال 1390 هم مقالات چشمه ها، سیل در استان، گرگان رود، نکا رود، زرین گل و رودخانه گرمابدشت در حال تهیه است.

وی ابراز امیدواری کرد که مرکز دانش نامه گلستان بتواند تا پایان سال پیرامون رودخانه های دوغ، شصت کلاته، اوغان، تیل آباد و رامیان مقالاتی تهیه کند.
 
مدیر مرکز دانش نامه گفت: بسیاری از این مقالات توسط محمد علی صلبی کارشناس ارشد رشته تاسیسات و منابع آب نوشته شده است.

رجایی از همه پژوهشگران خواست، مرکز دانش نامه را برای تدوین اولین دائرة المعارف استان کمک کنند. 
کد مطلب 1471901

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها