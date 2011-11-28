عطش دریاچه ارومیه هنوز باقی است/ بارشها مسئولان را به غفلت نیاندازد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه بسیاری از مردم انتظار داشتند رودها، تالابها و دریاچه‌های کشور با بارش‌های اخیر جان تازه ای بگیرد و برخی مسئولان نیز مدعی هستند که این بارشها در توقف روند خشک شدن موثر بوده بسیاری از کارشناسان افزایش بارندگی را تنها چاره توقف این روند نمی‌دانند.

همچنین برخی کارشناسان هشدار داده اند که بارندگی ها نباید موجب شود مسئولان گمان کنند دریاچه ارومیه نجات پیدا کرده است چون مشکل اصلی دریاچه ارومیه، بارندگی نیست، بلکه تبخیر آب و نرسیدن آب از حوضه آبریز است.

اما محمد جواد محمدی زاده گفته است: بارندگی های اخیر بر روی دریاچه ارومیه، عطش این دریاچه را برطرف کرد و تراز اکولوژیک دریاچه را به 1270 افزایش داده است.

وی افزود: بالا بودن دما طی سال های گذشته موجب تبخیر زیاد آب دریاچه ارومیه شد و روند خشک شدن آن، عطش زیادی را برای دریاچه ایجاد کرد که این معضل با کاهش دما و سرد شدن هوا نسبتا کاسته شد و بارندگی های اخیر تاثیرات مثبتی بر شرایط عمومی دریاچه داشته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اما با وجود حجم بالای بارش ها در روزهای اخیر به علت خشکسالی های متوالی و حجم عظیم خسارت به دریاچه، هنوز ارتفاع آب دریاچه به تراز طبیعی نرسیده است.

مشکل دریاچه ارومیه با وجود بارندگی‌های اخیر هنوز رفع نشده است

از سوی دیگر حسن عباس نژاد، مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه مشکل دریاچه ارومیه با وجود بارندگی‌های اخیر هنوز رفع نشده گفت: ارتفاع آب دریاچه ارومیه تنها 4 سانتی‌متر افزایش یافت.

به گفته وی، استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان متعهد به تامین آب به میزان 3.1 میلیارد مترمکعب از سال 1390 شده‌اند که تاکنون به این موضوع عمل نشده است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بهبود دریاچه ارومیه، افزود: آبگیری سدها به صورت برنامه‌ریزی شده به اندازه مصرف سالانه، اختصاص حق آبه از طرف سازمان آب و هدایت آب‌های مذکور به دریاچه ارومیه، اجرای طرح‌های تبدیل آبیاری سنتی به سیستم آبیاری مدرن، طرح انتقال آب از رودخانه‌های استان‌های همجوار و بارور کردن ابرها از برنامه‌ها و طرح‌های در دست مطالعه و اجرا است.

این مسئول تصریح کرد: اصلاح سیستم آبیاری در بخش کشاورزی و جلوگیری از مصرف بیشتر سفره‌های آب زیرزمینی اطراف دریاچه توسط بخش کشاورزی از برنامه‌های جهاد کشاورزی در این راستا است.

وی با تاکید بر همکاری تمام بخش‌ها و نهادهای مسئول و مسئولان استان‌های حوزه آبریز دریاچه ارومیه برای حل مشکل کم آبی، گفت: با وجود اراده جمعی برای حل بحران کم‌آبی در دریاچه ارومیه، مشکلات در محیط آبی دریاچه ارومیه همچنان باقی است.

به گفته وی، با وجود آمارهای غیرواقعی ارائه شده مبنی بر افزایش 20 سانتی‌متری سطح آب دریاچه ارومیه بر اثر بارش‌های اخیر، بر اساس بررسی‌های انجام شده، ارتفاع آب دریاچه 4 سانتی‌متر افزایش داشته است.

عباس‌نژاد ادامه داد: افزایش آب در آغاز فصل آبگیری دریاچه ارومیه که از اولین بارندگی های پاییزه شروع وتا خرداد ماه سال آینده ادامه می یابد موضوعی طبیعی است که هر سال شاهد آن هستیم.

وی با بیان این موضوع که اجرای طرح‌های تصویب شده برای احیای دریاچه ارومیه ضروری است، اظهار داشت: ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 28 سانتی‌متر کاهش دارد.

بارندگی ها متولیان دریاچه ارومیه را فریب ندهد

نماینده ارومیه ‌نیز در این باره گفته است: بارندگی‌ها نباید موجب شود مسئولان گمان کنند دریاچه ارومیه نجات پیدا کرده است.

سید سلمان ذاکر با بیان اینکه ارتفاع آب دریاچه ارومیه به ‌دلیل بارندگی‌های چند هفته گذشته تا 50 سانتی‌متر بالا آمده است اضافه کرد: اما هشدارها برای خشک شدن این دریاچه، هنوز از بین نرفته است، چون مشکل اصلی دریاچه ارومیه، بارندگی نیست، بلکه تبخیر آب و نرسیدن آب از حوضه آبریز است.

ذاکر همچنین اظهار داشت: اگر این بارندگی‌ها موجب غفلت مسئولان شود، قطعا تا سه سال آینده، دریاچه خشک می‌شود.



نماینده ارومیه ادامه داد: باید برنامه‌های گوناگون برای انتقال آب از رودهای مرزی به دریاچه ارومیه را با جدیت ادامه دهیم و تلاش کنیم روند تغییر آبیاری در حوضه آبریز دریاچه اصلاح شود.

