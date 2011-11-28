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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

شاهدوست:

مسابقات سوارکاری ایام محرم در گناباد برگزار می شود

مسابقات سوارکاری ایام محرم در گناباد برگزار می شود

گناباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی گناباد از برگزاری دومین دوره مسابقات سوارکاری در ایام محرم با هماهنگی اعضای هیئت سوارکاری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شاهدوست در جمع خبرنگاران این شهرستان گفت: با توجه به اهمیت فعالیت اسب سواری و تاکید اسلام به انجام ورزش هایی از قبیل اسب سواری،شنا و تیراندازی اولین دوره مسابقات اسب سواری برگزار شد.

وی با اشاره به افتتاح هیئت جدید سوارکاری افزود: ورزش اسب سواری با حفظ نشاط و شادابی همراه است و تاثیراتی مثبت در جهت رفع سنگ کلیه و افسردگی می گذارد.

شاهدوست ادامه داد: مسابقات اسب سواری بعد از یک وقفه 4 ساله در فعالیت هیئت اسب سواری شهرستان در محل پارک جنگلی گناباد جنب جمعه بازار با حضور مسئولین برگزار شد.

وی گفت: اولین دوره مسابقات اسب سواری همزمان با افتتاح هیئت جدید سوارکاری با حضور 12 اسب برگزار شد.

وی ادامه داد: در پایان مسابقه علی زیرجانی با اسب مشکی، مجید زارع حسینی با اسب گلناز و سعید موذن با اسب طوفان به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

شاهدوست تصریح کرد: دومین دوره مسابقات اسب سواری در ایام محرم با هماهنگی اعضای هیئت سوارکاری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1471903

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