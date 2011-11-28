مسابقات سوارکاری ایام محرم در گناباد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شاهدوست در جمع خبرنگاران این شهرستان گفت: با توجه به اهمیت فعالیت اسب سواری و تاکید اسلام به انجام ورزش هایی از قبیل اسب سواری،شنا و تیراندازی اولین دوره مسابقات اسب سواری برگزار شد.

وی با اشاره به افتتاح هیئت جدید سوارکاری افزود: ورزش اسب سواری با حفظ نشاط و شادابی همراه است و تاثیراتی مثبت در جهت رفع سنگ کلیه و افسردگی می گذارد.

شاهدوست ادامه داد: مسابقات اسب سواری بعد از یک وقفه 4 ساله در فعالیت هیئت اسب سواری شهرستان در محل پارک جنگلی گناباد جنب جمعه بازار با حضور مسئولین برگزار شد.

وی گفت: اولین دوره مسابقات اسب سواری همزمان با افتتاح هیئت جدید سوارکاری با حضور 12 اسب برگزار شد.

وی ادامه داد: در پایان مسابقه علی زیرجانی با اسب مشکی، مجید زارع حسینی با اسب گلناز و سعید موذن با اسب طوفان به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

شاهدوست تصریح کرد: دومین دوره مسابقات اسب سواری در ایام محرم با هماهنگی اعضای هیئت سوارکاری برگزار خواهد شد.