وظیفه نهادها در پدافند غیر عامل افزایش آستانه تحمل اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه امروز دوشنبه در مراسم چهارمین همایش ملی بسیج و پدافند غیرعامل طی سخنانی اظهار داشت: جهان شاهد تحولات شگفت‌انگیز، بی سابقه و فراتر از دامنه باورهای عادی است، به گونه‌ای که دقیقا احساس می‌شود سرشت توزیع قدرت جهانی در یک چرخش عظیم قرار گرفته و ماهیت قدرت متحول شده و جهانی جدید به نام جهان اسلام در حال دستیابی به تراز بالایی از قدرت جهانی است.

وی با اشاره به اینکه قدرت‌های بزرگ گذشته جهان در حال متلاشی شدن هستند، افزود: نفوذ قدرت اسلامی به سرعت در حال محو کردن نفوذ قدرت‌های استکباری است. امروز در نبرد استکبار و انقلاب اسلامی نظام مبتنی بر اندیشه متعالی اسلامی در حال تکثیر و الهام بخشی است.

سلامی ادامه داد: هر چه که ما در زمان پیش می‌رویم منازعه از یک سطح استراتژیک به یک سطح عملیاتی و نزدیک تغییر موقعیت و ماهیت می‌دهد. دشمن امروز ما نگران و مضطرب بین حیات و ممات سیاسی و انقلاب اسلامی امیدوارتر از همیشه در حال تصرف نظام‌های جدید است.

وی افزود: نبرد موضوعی جدی و حقیقی است ما باید توقع و اندیشه خود را برای ساختن قاعده‌های اصلی این نبرد در بعد امنیتی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره تقویت کنیم.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمن در هر شکلی به دنبال ایجاد موج شوک است و این نقطه محوری دکترین عملیاتی دشمن را تشکیل می‌دهد، افزود: یعنی خارج کردن حریف از تعادل و پدافند غیر عامل نبرد همه جانبه برای حفظ تعادل بر تصمیم‌گیری و عمل در برابر شوک‌های دشمن است.

وی گفت:وقتی ضابطه مندی و قاعده مندی اجزای یک سیستم از بین برود، بحران ایجاد می‌شود و کار اصلی پدافند غیر عامل مستهلک و میرا سازی انرژی است که دشمن می‌خواهد در فاز اول جنگ ایجاد کند. در جنگ‌های امروز دشمن تلاش می‌کند جنگ بلافاصله به بحران تبدیل شود در حالی که خود جنگ یک بحران نیست و پدافند غیر عامل باید از تبدیل جنگ به بحران جلوگیری کند.

سلامی افزود: در سطح راهبردی وقتی یک جنگ رخ می‌دهد تمام سطوح تصمیم‌گیری کشور با هم درگیر جنگ می‌شوند. این سیستم تصمیم‌گیری نیاز به آرامش و مولفه‌های لازم برای حل موضوعات مختلف دارد. در زمان جنگ جامعه باید در جای خود باشد و این امر بر عهده پدافند غیر عامل است.

جانشین فرمانده کل سپاه اضافه کرد: هر چه بتوانیم موج شوک اولیه جنگ را مستهلک کنیم به سرعت می‌توانیم قدرت بازیابی خود را افزایش دهیم . در پیکارهای جدید فاز اول جنگ تعیین کننده است.

وی با بیان اینکه هدف دیگر پدافند غیر عامل تقویت آستانه تحمل ملی است، افزود: آستانه تحمل ملی زمانی قوی است که یک انسجام نیرومند ملی و اجتماعی وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: اینکه دشمن تمام توان خود را در ضربه زدن به رهبری نظام می‌گذارد، به خاطر این است که تاثیر عمیق این شخصیت و هویت متعالی را در تعادل بخشی به محیط اجتماعی در سخت‌ترین شرایط می‌داند. امروز وقتی رهبری معظم انقلاب مقتدرانه در برابر تهدید جدی و بزرگ دشمنان از تهدید در برابر تهدید سخن می‌گویند ، برای این است که تعادل، اقتدار و انسجام در جامعه ایجاد شود.

سلامی ادامه داد: ما نباید در شرایط سخت خلاء اطلاعاتی داشته باشیم. دشمن به دنبال این است که از یک عمل نقطه‌ای یک موج تاثیر روانی ایجاد کند. پدافند غیر عامل باید این کار دشمن را خنثی کند و حتی در مقابله با آن عمل کند. جنگ ما بر سر شعاع تاثیر اقدامات روانی است.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: به عنوان مثال انفجاری که اخیرا در یکی از مراکز تحقیقاتی سپاه صورت گرفت، حجم عظیمی از مواد منفجر شد و صدای بلندی داشت اما بنده که بلافاصله از منطقه دیدن کردم شاهد بودم این انفجار شعاع تخریبی زیادی نداشت.

وی خاطرنشان کرد: کار اصلی نهادهای دولتی و خصوصی در پدافند غیر عامل این است که آستانه تحمل اجتماعی از همین الان افزایش پیدا کند.

سلامی تصریح کرد: در جنگ حزب‌الله و رژیم صهیونیستی این رژیم ظرف 20 روز از تمام مهماتش علیه حز‌ب الله استفاده کرد و مهماتش تمام شد و به همین منظور پلی از اروپا به فلسطین اشغالی برای انتقال مهمات زدند. زیرا حزب‌الله با پدافند غیر عامل تمام توان دشمن را در نقاط بی‌ارزش تخلیه کرد و مدیریت صحنه نبرد را در اختیار گرفت.

وی با اشاره به این که با این کار حزب‌الله از آستانه تحمل رژیم صهیونیستی عبور کرد و ظرف 33 روز دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرد، افزود: در جنگ بعدی آستانه تحمل اسرائیل 22 روز بود و اگر در سال بعد جنگ دیگری رخ می‌داد شاید آستانه تحمل‌شان 11 روز می‌شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش بسیج در انقلاب گفت: بسیج باید ضامن انسجام اجتماعی، روحیه بخشی و جایگزین بخشی از دستگاه‌های ضعیف در شرایط بحران باشد.

سلامی افزود: پدافند غیر عامل جوهر اصلی دفاع ماست. ما در حوزه عمل نظامی نگرانی نداریم و پدافند غیر عامل باید در حوزه اجتماعی تلاش کند تا تعادل برقرار شود.

وی با بیان اینکه باید به الگوهای اعتقادی گذشته توجه کنیم، اظهار داشت: ما ظرفیت‌های عظیمی برای مقاومت و مقابله با دشمن داریم.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه جامعه آرمانی برش‌پذیر نیست، تاکید کرد: حتی یک عنصر سپاهی و بسیجی ساده‌ باید دشمن را با تمام ابعادش بشناسد.

وی تصریح کرد: پدافند غیر عامل دارای بعد اقتصادی نیز است و اینکه چگونه از تحریم‌ها عبور کنیم، به عهده پدافند غیر عامل است.

جانشین فرمانده کل سپاه در پایان با اینکه دشمن در بدترین شرایط است و دیگر در مقام اول دنیا نیست، افزود: البته با مفاهیم بد دیگری مانند بیشترین زندانی، بیشترین بی‌خانمان و بحران دارای مقام اول در جهان است. آنها از جنگ به رکود رسیدند و آمریکا در حال از دست دادن تمام تکیه‌گاه‌های ژئوپلتیک خود است و مدل‌هایی که ساخته‌اند فرو ریخته است اما امروز ما از همیشه قدرتمندتر، امیدوارتر، امن‌تر و مسلط‌ تر هستیم.