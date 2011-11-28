حوادث منطقه ای و جهانی نباید مانع از توجه به اتفاقات داخلی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف شاکری بعد از ظهر دوشنبه در همایش بسیج حقوقدانان آذربایجان غربی اظهارداشت: مردم ایران همیشه آگاه و بیدار هستند و به عملکرد های مسئولان توام با رویکردشان توجه می کنند.

وی با بیان اینکه محک ملت ایران برای ارزیابی مسئولان و نمایندگان مجلس آینده در آستانه انتخابات، سخنان و توصیه های رهبر معظم انقلاب است بیان داشت: در آستانه گزینش ها دیدگاه های افراد مذکور به چگونگی پذیرش ولایت فقیه، نحوه تفکر افراد نسبت به دیپلماسی خارجی، دیدگاه آنان نسبت به اقتصاد و عدالت و بحث های دین مداری از جمله مورادی است که باید به طور موشکافانه مردم به آنها توجه کنند.

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ جای شک و شبهه ای در تفسیر بسیج و بسیجی برای کسی باقی نگذاشته اند گفت: بسیجیان آگاه باید مصداق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی باشند و هرگز زندگی و سرنوشت خود را با افراد نامعلوم به لحاظ دیدگاه های دینی و عقیدتی گره نزنند.

سردار شاکری در ادامه با بیان اینکه آمریکا در عرصه جنگ نرم اسیر انقلاب اسلامی است اعلام کرد: آمریکا امروز در عرصه جنگ نرم اسیر انقلاب اسلامی است و اسلام به عنوان دینی کامل در عرصه مقابله با جنگ نرم چیزی را کم ندارد.

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی یادآور شد: آمریکا اخیرا بسیار عصبی است و می خواهد فشارهایی بر مردم ما وارد کند که این ناشی از ضعف آنان است که در کشور های دیگر اهداف شان با شکست مواجه شده است و بحران مدیریتی و عدم توان تصمیم گیری قدرتمندانه در امور خود را از دست داده است.

از ورود جریان های منحرف به پارلمان جلوگیری شود

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این همایش با اشاره به اینکه فتنه 88 باعث ریزش بسیاری از منافقان شد گفت: در انتخابات پیش رو باید به موضع کاندیداها در زمان فتنه 88 و اغتشاشات دقت و توجه اساسی شود تا از ورود برخی جریان های منحرف به پارلمان جلوگیری شود

حجت الاسلام سید محمد علی موسوی با بیان اینکه تمسک به ولایت مطلقه فقیه و پیروی از آموزه های اسلامی وظیفه هر فرد مسلمان شیعه است گفت: نباید اجازه داد عده ای منافق جایگاه ولایت را در کشور کم رنگ کنند.

موسوی بر بهره گیری از درس های قیام عاشورا تاکید کرد و گفت: علم آموزی، آگاهی، رشد سیاسی ، بصیرت و بینش اسلامی، جهاد در راه خدا، تمسک به اهل بیت و پاسداری از ارزش های اسلامی از مشخصات و ویژگی های بارز یک فرد مسلمان، مومن و انقلابی است.