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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

از 14 آذر در مالزی/

نخستین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی برگزار می‌شود

نخستین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی برگزار می‌شود

نخستین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی با موضوع «حرفه روابط‌عمومی در کشورهای اسلامی – گرایش‌ها: گذشته، حال و آینده» از 14 آذرماه سال جاری به مدت سه روز در مالزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد ارتباط راهبردی و تعاملی بین کارگزاران مسلمان روابط عمومی، ارایه فرصت های همکاری و سرمایه گذاری در صنعت روابط عمومی در کشورهای اسلامی و ایجاد نظم و درک بیشتر با تمام اجتماعات جهانی، شناخت، ترغیب و جذب کارگزاران مشتاق روابط عمومی و ارتباطات برای مشارکت و تعامل، نمایش پتانسیل های کارگزاران مسلمان در حوزه روابط عمومی، بررسی و شناخت ابعاد تجاری و اقتصادی صنعت روابط عمومی در دنیای اسلام و شناسایی فرصت‌ها، شناخت و معرفی دستاوردهای نوین حوزه روابط عمومی و زمینه سازی گسترش تخصصی آنها در کشورهای اسلامی از جمله اهداف برگزاری این کنگره اعلام شده است.

اساتید، صاحب نظران و کارشناسان روابط عمومی به مدت سه روز موضوعات و محورهای  ضوابط اخلاقی در ارتباطات و روابط‌عمومی، شفافیت و پاسخگویی از دیدگاه اسلام، استراتژی‌های روابط‌عمومی برای اتحاد در تنوع، هرج ‌و مرج، طبیعت و یک معنای جدید برای روابط انسانی– از دیدگاه روابط‌عمومی، رسانه جدید، مسائل مربوط به تصویر و شهرت مسلمانان: راه پیش رو و پتانسیل مشاوره روابط‌عمومی در دنیای اسلام را مورد بررسی قرار خواهند داد.

کد مطلب 1471914

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