به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد ارتباط راهبردی و تعاملی بین کارگزاران مسلمان روابط عمومی، ارایه فرصت های همکاری و سرمایه گذاری در صنعت روابط عمومی در کشورهای اسلامی و ایجاد نظم و درک بیشتر با تمام اجتماعات جهانی، شناخت، ترغیب و جذب کارگزاران مشتاق روابط عمومی و ارتباطات برای مشارکت و تعامل، نمایش پتانسیل های کارگزاران مسلمان در حوزه روابط عمومی، بررسی و شناخت ابعاد تجاری و اقتصادی صنعت روابط عمومی در دنیای اسلام و شناسایی فرصت‌ها، شناخت و معرفی دستاوردهای نوین حوزه روابط عمومی و زمینه سازی گسترش تخصصی آنها در کشورهای اسلامی از جمله اهداف برگزاری این کنگره اعلام شده است.

اساتید، صاحب نظران و کارشناسان روابط عمومی به مدت سه روز موضوعات و محورهای ضوابط اخلاقی در ارتباطات و روابط‌عمومی، شفافیت و پاسخگویی از دیدگاه اسلام، استراتژی‌های روابط‌عمومی برای اتحاد در تنوع، هرج ‌و مرج، طبیعت و یک معنای جدید برای روابط انسانی– از دیدگاه روابط‌عمومی، رسانه جدید، مسائل مربوط به تصویر و شهرت مسلمانان: راه پیش رو و پتانسیل مشاوره روابط‌عمومی در دنیای اسلام را مورد بررسی قرار خواهند داد.