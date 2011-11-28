تمایل گردشگران برای حضور در فارس کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری شیراز تصریح کرد: تنوع پتانسیلهای موجود فارس در هیچ کجای کشور و حتی در شهرهای جهان و جود ندارد و باید از این فرصت در راستای رشد و ثروتمند شدن مردم فارس استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه باید از پتانسیل گردشگری و تاریخی استان به بهترین نحوه استفاده شود، گفت: یکی از فرصتهای موجود در استان فارس داشتن جذابیتهای تاریخی و فرهنگی است که در حال حاضر شاهد کم رنگ شدن حضور گردشگران در استان هستیم.

معاون عمرانی استاندار فارس یادآور شد: متوسط اقامت گردشگران در چهار سال پیش در این استان 3.5 شب بوده که در حال حاضر به 2.1 کاهش پیدا کرده است.

اردکانی تصریح کرد: هر گردشگر خارجی در استان همجوار فارس روزانه 600 دلار خرج می کند در حالیکه همین گردشگران در استان فارس و شهر شیراز تنها 170 دلار در روز خرج می کنند.

وی تاکید کرد: شاهد تغییر یافتن استانهای هدف گردشگران هستیم و باید هرچه سریعتر به این وضعیت رسیدگی شود و رویکردها به این مباحث تغییر کند.

مدیریت ارشد استان اجازه فرصت سوزی به مسئولان نمی دهد

معاون عمرانی استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مدیران استان باید از تمامی فرصتها برای توسعه و رفاه شهروندان استفاده کنند، گفت: رشد و توسعه استان فارس در کنار تامین و رفاه مردم از اولویتهای مدیریت ارشد فارس به حساب می آید که در این راه باید مسئولان دستگاه های مختلف استان از این پتانسیلها به بهترین نحوه استفاده کنند.

اردکانی تاکید کرد: مدیریت ارشد استان اجازه هیچگونه فرصت سوزی را به مدیران نمی دهد و در این خصوص مدیران باید توجه داشته باشند که رشد و توسعه در کنار رفاه مردم استان فارس به عنوان یکی از اولویت های مدیریت ارشد استان مشخص است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تمامی امکانات موجود در استان را برای رفاه حال شهروندان مصرف خواهیم کرد، افزود: تمامی امکانات و اختیارت مدیریت استان در اختیار توسعه شهر و شهروندان است و مدیران شهری می توانند از این امکانات در جهت رفاه مردم استان استفاده کنند.

معاون عمرانی استاندار فارس یادآور شد: بارویکرد دریافت عوارض برای توسعه شهر به جایی نخواهیم رسید و باید هرچه سریعتر به فکر ارائه راه های جدید باشیم.

اردکانی در خصوص ساخت سالنهای ورزشی نیز تصریح کرد: اعتبارات ساخت سالن سرپوشیده شش هزار نفری موجود است و شهرداری باید زمین لازم را معرفی کند.