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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

بیگی حبیب‌آبادی وعده داد:

ششمین جشنواره شعر فجر رشد کمّی و کیفی خواهد داشت

ششمین جشنواره شعر فجر رشد کمّی و کیفی خواهد داشت

دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با تاکید بر اینکه در جشنواره امسال شاهد رشد کمی و کیفی خواهیم بود، گفت: جشنواره شعر فجر هم اکنون در مرحله فراخوان قرار دارد اما تلاش شورای سیاستگذاری برگزاری باشکوه آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیگی حبیب‌آبادی در این باره گفت: تلاش مسئولان برگزاری این جشنواره و شورای سیاستگذاری برگزاری هر چه با شکوه‌تر ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر است که به طور حتم شاهد رشد کمّی و کیفی در این جشنواره خواهیم بود.

وی اضافه کرد: جشنواره شعر فجر مانند هر سال روال خود را طی می‌کند و جلسات شورای سیاستگذاری به طور مداوم برگزار می‌شود تا امسال بتوانیم کار را بهتر از سال گذشته به پیش ببریم.

دبیر علمی ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر درباره وضعیت داوری این جشنواره نیز گفت: کم و کیف برگزاری جشنواره و همچنین داوریها در شورای سیاستگذاری و شوراهای تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد اما به طور حتم در تمام این بخشها رشد و توسعه کمی و کیفی را شاهد خواهیم بود.

ارسال مجموعه‌های شعر منتشرشده در فاصله زمانی 1389 و 1390 یا حداقل 10 و حداکثر 20 صفحه شعر (از تازه سروده‌ها) در هر یکی از بخش‌های مورد نظر شاعران و تکمیل و ارسال فرم شرکت در جشنواره به ضمیمه یک برگ تصویر شناسنامه یا کارت ملی از مورادی است که در فراخوان این جشنواره به عنوان شرایط شرکت در ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر ذکر شده است.

کد مطلب 1471920

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