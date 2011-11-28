ملکان میزبان رقابتهای رده های سنی زیر 14 سال شنا آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد مرتضوی در دیدار با رئیس تربیت بدنی شهرستان ملکان، با تاکید بر لزوم توجه به ورزش های آبی در آذربایجان شرقی گفت: این ورزش ها به ویژه شیرجه یکی از مدال آورترین ورزش هاست و تیم شیرجه تبریز توانسته با حضور مقتدرانه خود در مسابقات داخلی و خارجی بیشتر مدال های طلا را از آن خود کند.

وی بیان داشت: تلاش بر این است تا شیرجه شهرستان های استان نیز فعال شود تا از این پس شاهد حضور نفراتی از شهرستان ها در ترکیب این تیم باشیم و از این پس افتخارات شیرجه به نام تیم آذربایجان شرقی رقم بخورد.

مرتضوی با تاکید بر اینکه ورزش های آبی در استان بسیار مظلوم واقع شده اند، افزود: مدال آوری این ورزش برای استان و کشورمان بیش از ورزش هایی مانند فوتبال است و هزینه تیم های آن نیز بسیار پایین تر از سایر ورزش هاست.

کریم رزقی، رئیس تربیت بدنی شهرستان ملکان نیز در این دیدار از برنامه ریزی برای گسترش ورزش های آبی به ویژه شنا در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: این شهرستان از ظرفیت های خوبی برای تربیت ورزشکاران مدال آور برای کشور و استان در مسابقات مختلف داخلی و خارجی برخوردار است.

رزقی اظهار داشت: با برنامه ریزی های این اداره برای ورزش کشتی شاهد تحولات خوبی در این ورزش بودیم که برای استان و کشور افتخار آفرینی کرد و این روند در مورد ورزش های بوکس، هندبال و شنا نیز پیگیری می شود.

رئیس تربیت بدنی ملکان در ادامه با تاکید بر اینکه شهرستان ملکان اکنون دارای دو استخر مناسب برای علاقمندان به ورزش شناست، اضافه کرد: با پیگیری های مدیرکل تربیت بدنی استان، نماینده شهرستان در مجلس و استاندار آذربایجان شرقی استخر دوم این شهرستان پس از 10 سال تاخیر در احداث آن به بهره برداری رسیده که همین امر موجب رشد ورزش شنای شهرستان شده است.

کریم رزقی با اشاره به برخی مشکلات موجود این ورزش در شهرستان گفت: امیدواریم با برنامه ریزی های لازم مشکل بیمه طرح سباح حل شود تا دانش آموزان تحت پوشش این طرح در آمار ورزشکاران سازمان یافته قرار گیرند.

وی از آمادگی تربیت بدنی و هیئت شنای شهرستان برای برگزاری مسابقات شنا در ملکان به منظور معرفی ظرفیت های ورزشی شهرستان و کسب تجربه برای شناگران ملکانی خبر داد.