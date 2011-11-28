مازندران چهارمین استان تولید کننده قطعات خودرویی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از نخستین موتور ملی دوگانه ‌سوز کشور افزود: شرکت خودروسازی ایران خودرو در بابل، مجتمع صنعتی سایپا در ساری این بستر را در مازندران برای ایجاد شهرک صنایع جانبی موتورهای ملی فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: شرکت دیزل سنگین ایران با رونمایی از دو نسل از موتورهای دیزلی ملی، یکی از چند واحد تولیدی و جانبی تولید قطعات خودرویی در مازندران است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه مازندران درجایگاه چهارم تولیدی قطعات خودرویی درکشور است، اضافه کرد: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان تنها دانشگاه فنی و صنعتی شمال کشور بوده که می توان ازظرفیت علمی این دانشگاه درواحدهای تولیدی و صنعتی استفاده کرد.

طاهایی با اشاره به اینکه مراحل رونمایی از نخستین موتور دیزل سنگین ایران در سال 88 با حضور رئیس جمهور در شرکت دیزل سنگین انجام شد، اضافه کرد: متخصصان جوان این واحد صنعتی پس ازآن در دو سال گذشته اقدام به طراحی و رونمایی از نسل جدید موتورهای ملی با پایه دوگانه سوز کردند که نشان از جدیت تلاش ایرانی دارد.

مراسم رونمایی از نخستین موتور ملی ایران با حضور وزیر نفت انجام شد.