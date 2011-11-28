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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

رزمی تاکید کرد:

برقراری امنیت در ایام محرم توسط پلیس بوشهر

برقراری امنیت در ایام محرم توسط پلیس بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان بوشهر گفت: پلیس بوشهر با تمام توان خود در برقراری هرچه بیشتر امنیت در ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) تلاش خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رزمی بعدازظهر دوشنبه در جمع فرماندهان انتظامی استان ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) افزود: سعی خواهیم کرد در این ایام با تشکیل اکیپهای ویژه، امنیت شهروندان، منازل مسکونی آنها، اصناف و اماکن تجاری را فراهم کرده تا مردم بتوانند با فراغت خاطر به عزاداری بپردازند.

وی افزود: برقراری نظم و امنیت دسته جات عزاداری و همچنین حفاظت و حراست از امنیت منازل شهروندان که در این مراسم شرکت می کنند امر مهمی است که همواره مورد توجه نیروی انتظامی بوده و در این راستا در غالب جلسات مشترک چگونگی تقویت مشارکت عمومی جامعه در این مراسم و همچنین رعایت باید و نبایدها را مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان بوشهر، انضباط و رعایت نکات انضباتی توسط پلیس را بسیار مهم برشمرد، گفت: پلیس با رعایت نظم و انضباط می تواند در عملیاتهای خود موفق باشد و در راستای برقراری نظم و امنیت در سطح جامعه گام بردارد.

کد مطلب 1471926

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