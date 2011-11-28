برقراری امنیت در ایام محرم توسط پلیس بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رزمی بعدازظهر دوشنبه در جمع فرماندهان انتظامی استان ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) افزود: سعی خواهیم کرد در این ایام با تشکیل اکیپهای ویژه، امنیت شهروندان، منازل مسکونی آنها، اصناف و اماکن تجاری را فراهم کرده تا مردم بتوانند با فراغت خاطر به عزاداری بپردازند .

وی افزود: برقراری نظم و امنیت دسته جات عزاداری و همچنین حفاظت و حراست از امنیت منازل شهروندان که در این مراسم شرکت می کنند امر مهمی است که همواره مورد توجه نیروی انتظامی بوده و در این راستا در غالب جلسات مشترک چگونگی تقویت مشارکت عمومی جامعه در این مراسم و همچنین رعایت باید و نبایدها را مورد بررسی قرار می گیرد .