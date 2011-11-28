رونمایی از کتاب شهدای شهرستان ملارد

سرهنگ پاسدار محمد قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش و جایگاه شهدا در پاسداری از تمامیت ارضی میهن اظهار داشت: شهدای انقلاب با نثار جان خود استقلال و سرافرازی را برای میهن اسلامی به ارمغان آوردند و ضروری است تا با در نظر گرفتن این مهم در مسیر اهداف این شهدا گام برداریم.

وی افزود: در این زمینه کتابی با موضوع زندگینامه شهدا حاوی عکس، وصیتنامه، مشخصات شناسنامه ای و محل شهادت تهیه شد.

این مسئول ادامه داد: همچنین نرم افزار این کتاب نیز طراحی شده و علاقمندان می توانند با ورود به سیستم اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران از امکانات موجود بهره مند شوند.

فرمانده سپاه شهرستان ملارد یادآور شد: این کتاب به همت سپاه و واحد فرهنگی گلزار شهدای ملارد تهیه و تدوین شده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که تا با تاسی از سیره اهل بیت و شهدای انقلاب در مسیر اهداف متعالی نظام گام برداریم.

