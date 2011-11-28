  1. استانها
  2. تهران
۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

امروز انجام شد/

رونمایی از کتاب شهدای شهرستان ملارد

رونمایی از کتاب شهدای شهرستان ملارد

ملارد - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ملارد از رونمایی و انتشار کتابی با موضوع زندگینامه شهدای این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار محمد قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش و جایگاه شهدا در پاسداری از تمامیت ارضی میهن اظهار داشت: شهدای انقلاب با نثار جان خود استقلال و سرافرازی را برای میهن اسلامی به ارمغان آوردند و ضروری است تا با در نظر گرفتن این مهم  در مسیر اهداف این شهدا گام برداریم.

وی افزود: در این زمینه کتابی با موضوع زندگینامه شهدا حاوی عکس، وصیتنامه، مشخصات شناسنامه ای و محل شهادت تهیه شد.

این مسئول ادامه داد: همچنین نرم افزار این کتاب نیز طراحی شده و علاقمندان می توانند با ورود به سیستم اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران از امکانات موجود بهره مند شوند.

فرمانده سپاه شهرستان ملارد یادآور شد: این کتاب به همت سپاه و واحد فرهنگی گلزار شهدای ملارد تهیه و تدوین شده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که تا با تاسی از سیره اهل بیت و شهدای انقلاب در مسیر اهداف متعالی نظام گام برداریم.
 

کد مطلب 1471931

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها