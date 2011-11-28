خراسان جنوبی در شاخص های بهداشتی و درمانی با مشکل مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در سومین جلسه هیئت امنای دانشگاه های علوم پزشکی کشور اظهارداشت: در قانون بودجه سال جاری و نیز برنامه پنجم توسعه فرصت های زیادی در بخش های مختلف خصوصا در زمینه بهداشت و درمان و ارتقای شاخص های مربوطه در نظر گرفته شده است که امید است مسئولان با احاطه بر این موضوع نسبت به عملیاتی شدن این فرصت ها در جهت رفع مشکلات موجود بیش از پیش تلاش کنند.

وی توجه به مناطق کمتر توسعه یافته همچون خراسان جنوبی را مهمترین انتظار از هیئت امنای دانشگاه های علوم پزشکی کشور دانست و افزود: برغم اقدامات بسیار مناسبی که طی چند سال اخیر در استان در بخش ارتقای شاخص های سلامت صورت گرفته است و مصوبات خوبی که در سفر چهارم هیئت دولت به استان در این بخش داشته ایم اما هنوز کارها و اقدامات انجام نشده فراوانی در این بخش وجود دارد که باید به جد مورد توجه قرارگیرد.

وی جذب نیروی متخصص در بخش های مختلف در استان را یکی دیگر از مشکلات خراسان جنوبی در زمینه بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: امید است مسئولان مربوطه با بررسی مشکلات موجود تصمیمات مناسبی در جهت رفع مشکلات استان اتخاذ کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سفر چهارم هیئت دولت، خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان های مرزی به تصویب رسید، بیان کرد: مصوبات بسیار خوبی در زمینه اسکان پزشکان در محل خدمت، شبانه روزی کردن مراکز بهداشتی و درمانی در شهرهای استان به تصویب رسیده است اماهنوز اقدامات انجام نشده ای دراین زمینه وجود دارد تا بتوانیم با انجام آنها به شاخص های سلامت در کشور نزدیک شویم.