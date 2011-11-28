به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «دیوانگی در جهت عقربه‌های رو به جنوب» تازه‌ترین سروده‌های شاعر جوان سرپل زهابی «آزاد نوروزی» است.

این کتاب شامل 27 قطعه شعر کوتاه از نوروزی است که در 68 صفحه راهی بازار شده است.

شعری از این مجموعه را با هم می‌خوانیم:

که چه بشود؟

دنبال این کوچه راه افتاده ای که چه؟

کوچه ها اگر جایی بلد بودند

اینقدر به خودشان نمی پیچیدند

همیشه

یک نگاه راه خانه را

از دارالمجانین جدا می کند

دیوانگی که نباید مادرزاد باشد

باور نداری

صورتت را در جهت عقربه های

رو به جنوب من بچرخان

تا ببینی

بچه ها چگونه سنگ ، سنگ

از بس سنگم زده اند

شبیه نوشته های کتیبه ای کهنه شده ام

هی دیوانه ، هی دیوانه

چند وقتیست اینجوری صدایم می زنند

دیوانه

دیوانه ام می کنی

مثل سرخپوستهایی که با رقص و آوازهای گنگ

راه را بر دلیجان ها

می بندد دستهایم را به تخت بیمارستان

بیرون از تو وحشی می شوم

چرا نمی فهمی؟

من بومی تن توام.