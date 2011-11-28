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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

«دیوانگی در جهت عقربه‌های رو به جنوب» به کتابفروشی‌ها راه یافت

«دیوانگی در جهت عقربه‌های رو به جنوب» به کتابفروشی‌ها راه یافت

«دیوانگی در جهت عقربه‌های رو به جنوب» سروده‌های «آزاد نوروزی» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «دیوانگی در جهت عقربه‌های رو به جنوب» تازه‌ترین سروده‌های شاعر جوان سرپل زهابی «آزاد نوروزی» است.

این کتاب شامل 27 قطعه شعر کوتاه از نوروزی است که در 68 صفحه راهی بازار شده است.

شعری از این مجموعه را با هم می‌خوانیم: 

که چه بشود؟
دنبال این کوچه راه افتاده ای که چه؟
کوچه ها اگر جایی بلد بودند
اینقدر به خودشان نمی پیچیدند
همیشه
یک نگاه راه خانه را
 از دارالمجانین جدا می کند
دیوانگی که نباید مادرزاد باشد
باور نداری
صورتت را در جهت عقربه های
 رو به جنوب من بچرخان
تا ببینی
بچه ها چگونه سنگ ، سنگ
از بس سنگم زده اند
شبیه نوشته های کتیبه ای کهنه شده ام
هی دیوانه ، هی دیوانه
چند وقتیست اینجوری صدایم می زنند
دیوانه
دیوانه ام می کنی
مثل سرخپوستهایی که با رقص و آوازهای گنگ
راه را بر دلیجان ها
می بندد دستهایم را به  تخت بیمارستان
بیرون از تو وحشی می شوم
چرا نمی فهمی؟
من بومی تن توام.
 
مجموعه «دیوانگی در جهت عقربه‌های رو به جنوب» در شمارگان ۱۱۰۰ و با بهای 2500 تومان از سوی انتشارات بوتیمار روانه بازار نشر شده است.
کد مطلب 1471934

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    نظرات

    • رحمان بهزادی ۱۶:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
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      همه شعرهاشو خوندم...شاعر جوان اما خیلی با استعداده...به نظرم شعرهاش متفاوته...ممنون.........

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