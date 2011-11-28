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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

حجت الاسلام گواهی:

فرهنگ بسیجی دشمنان را به زانو درآورده است

فرهنگ بسیجی دشمنان را به زانو درآورده است

بندرگز - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه محمد رسول الله ( ص ) تهران با اشاره به تهدیدات دشمنان بر ضد انقلاب و اسلام تصریح کرد: امروز فرهنگ تفکر بسیجی در جهان، دشمنان اسلام و قرآن را به زانو در آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جچت الاسلام عبدالعلی گواهی روستای گز شرقی افزود: ملت ایران با تاسی از رهبری امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری و حفظ وحدت، 32 سال با تفکر بسیجی با اقتدار در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کرد.

وی با بیان اینکه گستره بسیج باید تمام جامعه را در بر بگیرد، تاکید کرد: فاصله انداختن بین توده بسیج مردمی و سایر اقشار جامعه از مهمترین توطئه های دشمنان برای ضربه زدن به نظام است که تقویت این پایگاه مردمی یک وظیفه ملی و دینی است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه محمد رسول الله ( ص )  در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عزت و سربلندی مسلمانان در سایه جهاد و شهادت و مبارزه در راه حق و عدالت است.
 
وی افزود: برگزاری یادواره شهدا یکی از زمینه های توسعه فرهنگ ایثار و شهادت است و ما مکلفیم واقعیات هشت سال دفاع مقدس را برای نسل امروز باز خوانی کنیم.
 
حجت الاسلام  گواهی افزود:  شهدا راه و مسیر هدایت را به ما نشان می دهند و ما باید در این مسیر قدم برداریم.
کد مطلب 1471936

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