فرهنگ بسیجی دشمنان را به زانو درآورده است

به گزارش خبرنگار مهر، جچت الاسلام عبدالعلی گواهی روستای گز شرقی افزود: ملت ایران با تاسی از رهبری امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری و حفظ وحدت، 32 سال با تفکر بسیجی با اقتدار در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کرد.

وی با بیان اینکه گستره بسیج باید تمام جامعه را در بر بگیرد، تاکید کرد: فاصله انداختن بین توده بسیج مردمی و سایر اقشار جامعه از مهمترین توطئه های دشمنان برای ضربه زدن به نظام است که تقویت این پایگاه مردمی یک وظیفه ملی و دینی است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه محمد رسول الله ( ص ) در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عزت و سربلندی مسلمانان در سایه جهاد و شهادت و مبارزه در راه حق و عدالت است.

وی افزود: برگزاری یادواره شهدا یکی از زمینه های توسعه فرهنگ ایثار و شهادت است و ما مکلفیم واقعیات هشت سال دفاع مقدس را برای نسل امروز باز خوانی کنیم.

حجت الاسلام گواهی افزود: شهدا راه و مسیر هدایت را به ما نشان می دهند و ما باید در این مسیر قدم برداریم.