مجموعه کتابهای عکس استان البرز از منظر هنر تولید می شود

ایمان اردی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خانه عکاسان حوزه هنری استان البرز اقدام به بر پایی تورهای عکاسی در مناطق گردشگری استان کرده که طی آن هنرمندان خانه عکاسان، تحت نظر اساتید مجرب، هر ماه با حضور یک روزه در طبیعت و مناطق گردشگری استان، زیبایی و جاذبه های آن منطقه را ثبت و ماندگار کرده و تصاویر زیبایی را از نگاه دوربین خود خلق می کنند.

وی افزود: خانه عکاسان حوزه هنری، عکسهای گرفته شده توسط این عکاسان را جمع آوری کرده و منتخب آنها را به صورت نمایشگاه در معرض دید عموم و همچنین در سایت عکس قرار خواهد داد.

اردی زاده، هدف از این اقدام خانه عکاسان را به تصویر کشیدن و معرفی جاذبه های استان البرز عنوان و تصریح کرد: مجموعه عکس های برگزیده در پایان هر سال به صورت یک کتاب تحت عنوان کتاب عکس استان البرز از منظر هنر توسط حوزه هنری منتشر خواهد شد.

وی از برپایی 8 تور عکاسی در سال 90 خبر داد و گفت: تور بعدی پانزدهم دیماه و در باغ پرندگان کرج برگزار خواهد شد.

وی همچنین ضمن اشاره به برپایی کارگاههای آموزشی هنر عکاسی در خانه عکاسان و برپایی جلسات نقد عکس عنوان کرد: بعد از هر تور، جلسات نقد عکس با حضور اساتید برجسته هنر عکاسی برگزار شده که طی آن عکاسان از ایرادات عکس های خود آگاهی یافته و راهکارهای مفید در ارایه عکس های زیبا و ماهرانه را در کلاس های افزایش مهارتهای عکاسی آموزش خواهند دید.

اردی زاده عنوان کرد: کلیه علاقمندان، هنر جویان و هنرمندان رشته عکاسی می توانند با مراجعه به سایت حوزه هنری استان البرز، عضو خانه عکاسان شده و در تورهای عکاسی شرکت کنند.