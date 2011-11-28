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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

نمایشگاه ستارگان بصیرت در خراسان جنوبی برپا می شود

نمایشگاه ستارگان بصیرت در خراسان جنوبی برپا می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از برپایی نمایشگاه ستارگان بصیرت در امامزادگان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی گفت: نمایشگاه ستارگان بصیرت حاوی مجموعه نمایشگاهی ستارگان بصیرت ویژه شهدای بنی هاشم در واقعه کربلا است.

وی بیان کرد: در این مجموعه نمایشگاهی ویژگی ها و فضایل مسلم بن عقیل، حضرت علی اکبر، عبدالله بن مسلم، عون بن جعفر طیار، عبدالرحمن بن عقیل، موسی بن عقیل، محمد بن مسلم، محمدبن عبدالله و ... از شهدای بنی هاشم در واقع کربلا بررسی شده است و عموم مردم جهت بازدید و بهره بردن از مطالب این نمایشگاه می توانند به بقاع متبرکه استان مراجعه کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه از اجرای طرح بصیرت عاشورایی در بقاع و اماکن متبرکه استان همزمان با ماه محرم خبر داد و افزود: سیاه ‌پوش کردن تمامی بقاع و اماکن متبرکه و موقوفات و ادارات اوقاف، ارسال پیامک و پخش اطلاعیه با مضمون احادیثی از امام حسین‌(ع) و احادیثی در باب عزاداری امام حسین(ع) از برنامه های طرح بصیرت عاشورایی است.

حجت الاسلام گرایلی عنوان کرد: به راه‌انداختن دسته‌ سینه‌ زنی نمادین تحت عنوان کاروان استقبال از امام حسین(‌ع) و حرکت به سمت یکی از بقاع شاخص، برپایی مراسم عزاداری مشتمل بر سخنرانی با محوریت احکام عزاداری و پیشواز از محرم در بقاع شاخص استان از جمله برنامه های این سازمان در ایام محرم و صفر است.

وی  اعلام برنامه‌ های خاص اوقاف در ایام ماه محرم و صفر، اجرای برنامه پرسش و پاسخ در ماه محرم الحرام با استفاده از اساتید حوزه و دانشگاه در جهت ایجاد بصیرت عاشورایی و بینش سیاسی، برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه ماه محرم در راستای آشنایی نسل جوان با معارف حسینی (ع) را از دیگر برنامه های طرح بصیرت عاشورایی برشمرد.

کد مطلب 1471939

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