پاپ خواستار توافقنامه مسئولیت پذیرانه در برابر تغییرات جوی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حدود 25 هزار نفر از مقامات رسمی کشورها و دانشمندان در همایش دو هفته ای تغییرات جوی سازمان ملل در شهر دوربان که از امروز دوشنبه 8 آذر ماه آغاز می شود حضور یافته اند. محور این همایش جایگزینی پروتکل کیوتو اعلام شده است که سال 1997 از 37 کشور صنعتی جهان خواست انتشار کربن را تا سال 2012 به میزان مشخصی کاهش دهند.

کشورهای غربی امیدوارند بتوانند از چین و سایر کشورهای صنعتی درحال ظهور بخواهند از این توافق که دارای ضمانت اجرایی است برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تبعیت کنند. از سوی دیگر از کشورهای فقیرتر نیز می خواهند که امضا کنندگان این قرار داد به تعهدات خود عمل کنند.

پاپ بندیکت شانزدهم که به علت تأکیدات خود نسبت به محیط زیست به "پاپ سبز" شهرت یافته است از دیروز یکشنبه 6 آذرماه از نمایندگان دولتهای شرکت کننده در همایش دوربان خواست نسبت به توافق جدید مسئولیت پذیر باشند.

پاپ بندیکت شانزدهم که از پنجره اتاق خود با زائران میدان سنت پیتر سخن می گفت، ابراز امیدواری کرد که تمام اعضای جامعه بین الملل برسر یک پیمان مسئولیت پذیرانه و معتبر برای پاسخ به این پدیده پیچیده و نگران کننده توافق کنند و در این توافق نیازمندان و نسلهای آینده را مدنظر داشته باشند.

بندیکت شانزدهم ناکامی رهبران جهان را برای جایگزین کردن پیمان کیوتو در کنفرانس تغییرات جوی سال 2009 را تقبیح کرد و در آن زمان اظهار داشت که صلح به حفظ آنچه خداوند خلق کرده بستگی دارد.