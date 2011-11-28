زمان انتخاب رشته برای مرحله افزایش ظرفیت کنکور دکتری 90 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش ظرفیت برخی از کد رشته محلهای آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) سال 90 از سوی سازمان سنجش اعلام شد.

در راستای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت برخی از کد محل های آزمون دکتری سال 90 در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شرایط اعمال افزایش ظرفیت اعلام شد.

آن دسته از شرکت کنندگان آزمون دکتری سال 90 که در مرحله اعلام نتایج نهایی در ردیف پذیرفته شدگان قطعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قرار نگرفته اند می توانند از 20 تا 23 آذرماه 90 به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند.

داوطلبان باید پس از پرداخت وجه مربوطه (38 هزار ریال) از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبانی که در مرحله اعلام نتایج نهایی در ردیف پذیرفته شدگان قطعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قرار گرفتند مجاز به انتخاب رشته در مرحله افزایش ظرفیت نیستند. فهرست کد محل های مرحله افزایش ظرفیت از سوی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 692 این شورا در بیست و یکم تیرماه 90، مصوب کرد ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری از 5 هزار و 600 نفر به 10 هزار نفر افزایش پیدا کند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در راستای اجرایی شدن این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام کرد که در نظر دارد این افزایش ظرفیت را با توجه به توانمندی، قابلیت علمی، آموزشی و پژوهشی موجود در هر دانشگاه انجام دهد.