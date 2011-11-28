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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

در دیداری دوستانه؛

تیم ملی فوتسال ایران با پنج گل از سد کرواسی گذشت/ درخشش مثلث تاثیرگذار

تیم ملی فوتسال ایران با پنج گل از سد کرواسی گذشت/ درخشش مثلث تاثیرگذار

ملی پوشان فوتسال کشورمان در دومین دیدار دوستانه خود مقابل کرواسی با پنج گل به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال کشورمان که عصر یکشنبه در دیداری دوستانه مقابل کرواسی متوقف شده بود، از ساعت 14 امروز دوشنبه در دومین دیدار دوستانه خود به مصاف این تیم رفت.

ملی پوشان فوتسال کشورمان در این دیدار دوستانه که در سالن حاج مهدی شهر شاهدیه یزد برگزار شد، با نتیجه 5 بر یک به پیروزی رسیدند و بازی نه چندان خوب روز گذشته خود را جبران کردند.

برای تیم ملی فوتسال کشورمان در این بازی دوستانه علی اصغر حسن‌زاده و محمد طاهری (هر کدام 2 گل) و وحید شمسایی گل زدند و تنها گل تیم کرواسی توسط "جوزف شوتان" به ثمر رسید.

نخستین دیدار دوستانه دو تیم ایران و کرواسی روز گذشته با نتیجه تساوی 4 بر 4 به اتمام رسیده بود. این تیم‌ها در ماه آینده میلادی دیدارهایی دوستانه را در کرواسی برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 1471945

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