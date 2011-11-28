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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

حجت الاسلام اسدی:

مسابقات قرآن کریم هلال احمر در خراسان رضوی برگزار می شود

مسابقات قرآن کریم هلال احمر در خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از برگزاری اولین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسد الله اسدی اظهارکرد: جمعیت هلال احمر استان اولین دوره مسابقات قرآن کریم را بین کارکنان، خانواده‌ها و داوطلبین هلال احمر برگزار خواهد کرد.

وی با اشاره به رشته های این مسابقات گقت: حفظ کل، 20 جزء، 10جزء و یک جزء، قرائت قرآن به روش تحقیق و ترتیل، ترجمه و مفاهیم سوره حجرات و فجر و تفسیر آیات امامت و ولایت از رشته های اولین دوره مسابقات سراسر قرآن کریم هلال احمر است.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: این مسابقات در 3 مرحله شهرستانی، استانی و کشوری در دو بخش خواهران و برادران برگزار خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که نیاز فکری و فرهنگی کارکنان هلال احمر نباید مورد غفلت قرار بگیرد، تصریح کرد: با برگزاری چنین مسابقات و برنامه های فرهنگی نیاز کارکنان را حل و به ارتقا و حفظ روحیه دینی و روحیه ایثارگری آنها کمک خواهیم کرد.

گفتنی است، مهلت ثبت نام در این مسابقات تا 17 آذرماه سال جاری است

کد مطلب 1471948

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