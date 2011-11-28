مسابقات قرآن کریم هلال احمر در خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسد الله اسدی اظهارکرد: جمعیت هلال احمر استان اولین دوره مسابقات قرآن کریم را بین کارکنان، خانواده‌ها و داوطلبین هلال احمر برگزار خواهد کرد.

وی با اشاره به رشته های این مسابقات گقت: حفظ کل، 20 جزء، 10جزء و یک جزء، قرائت قرآن به روش تحقیق و ترتیل، ترجمه و مفاهیم سوره حجرات و فجر و تفسیر آیات امامت و ولایت از رشته های اولین دوره مسابقات سراسر قرآن کریم هلال احمر است.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: این مسابقات در 3 مرحله شهرستانی، استانی و کشوری در دو بخش خواهران و برادران برگزار خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که نیاز فکری و فرهنگی کارکنان هلال احمر نباید مورد غفلت قرار بگیرد، تصریح کرد: با برگزاری چنین مسابقات و برنامه های فرهنگی نیاز کارکنان را حل و به ارتقا و حفظ روحیه دینی و روحیه ایثارگری آنها کمک خواهیم کرد.

گفتنی است، مهلت ثبت نام در این مسابقات تا 17 آذرماه سال جاری است