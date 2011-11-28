لزوم ایجاد رشته آسیب شناسی اجتماعی با گرایش پیشگیری از اعتیاد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدلله اسدی رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس در دیداری که از دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان داشت، با تاکید بر ضرورت راه اندازی رشته آسیب شناسی اجتماعی با گرایش پیشگیری از اعتیاد در مقطع کارشناسی ناپیوسته پودمانی، گفت: راه اندازی رشته آسیب شناسی اجتماعی با گرایش پیشگیری از اعتیاد در مقطع کارشناسی ناپیوسته پودمانی به عنوان یک ضرورت پیگیری شود.

وی با بیان اینکه بحث آسیب شناسی اعتیاد باید توسط مراجع علمی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: از آنجایی که بحث پیشگیری از اعتیاد به عنوان یک مقوله مهم در جامعه مورد توجه است باید شرایط و بستر را به گونه ای فراهم کرد که مراجع علمی بتوانند این مهم را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

اسدی گفت: یکی از مهمترین نقاط ضعف و چالشهای اقدامات پیشگیری اولیه از اعتیاد در مراکز آموزش از جمله مدارس و دانشگاهها، محیط کار، محلات و خانواده‌ها کمبود نیروی متخصص می باشد.

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس تربیت نیروهای تحصیلکرده و متخصص را در بحث پیشگیری از اعتیاد مهم ارزیابی کرد و گفت: هر روز با مسائل پیچیده‌تری در حوزه اعتیاد مواجه می‌شویم که این امر می طلبد نگاه علمی و کارشناسانه‌ای را در این راستا نسبت به مسائل داشته باشیم.

اسدی تصریح کرد: هر اقدامی که به افزایش کیفیت خدمات ارائه شده منجر شود ارزشمند است و ما باید با همکاری دانشگاهها سعی در تخصصی کردن اقدامات پیشگیری اولیه از اعتیاد نماییم.

همچنین منصور تقوایی سرپرست دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان فارس توضیحاتی در خصوص برگزاری رشته آسیب شناسی اجتماعی با گرایش پیشگیری از اعتیاد ارایه کرد.

وی تاکید کرد: در برگزاری بین رشته توجه خاصی به کارمندان دستگاه‌ها و نیروهای دولتی شده است.

تقوایی ادامه داد: برای افزایش حضور کارمندان برگزاری کلاسها در ساعتهای غیراداری قرارداده‌ایم.