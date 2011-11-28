30 پروژه مشارکتی در شهر شیراز ارائه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی شهر شیراز، گفت: یکی از برنامه های عمرانی شهرداری شیراز ارائه پروژه های مشارکتی با حضور مردم و سرمایه گذاران است که در این راستا به زودی نمایشگاهی در خصوص معرفی انواع پروژه های عمرانی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: رقم این پروژه ها مختلف و متفاوت است که از حدود 100 میلیارد تومان به بالا است.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه مردم استان فارس و به خصوص شهر شیراز در اجرای طرح فروش اوراق مشارکت پروژه های عمرانی شرکت کنند، یادآور شد: اوراق مشارکت هشت پروزه عمرانی به میزان 190 میلیارد تومان به صورت ملی به فروش خواهد رسید که در این راستا اگر مردم استان و شهر شیراز برای خرید این اوراق مشارکت نکنند مردم دیگر استانها کشور این اوراق را خریداری خواهند کرد.

پاک فطرت تصریح کرد: سود این اوراق مشارکت قطعی است و باید توجه داشت که تنها در یکی از پروژه های شهرداری رقم 190 میلیارد تومان بازگشت خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجهیز ناوگان شهرداری شیراز در بخش مقابله با سد معبر، گفت: 26 خودرو جدید خریداری شده که پرسنل سد معبر شهرداری شیراز با لباسهای فرم یک دست در سطح شهر حضور خواهند داشت.

شهردار شیراز تاکید کرد: این خودروها با آرم مشخص و چراغهای گردن فعالیت خود را آغاز کردند که طی یک سال اول بحث توجیهی و تذکر است و چنانچه با عدم توجه به تذکرات مواجه شدند برخورد قانونی خواهند کرد.

28 پروژه عمرانی و خدماتی به ارزش 235 میلیارد ریال در شیراز افتتاح شد.