شاهین و مس کرمان صعود کردند/ "چیرو" به "گواردیولا" رسید

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مرحله یک‌ هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه با برگزاری دو دیدار در شهرهای مشهد و کرمان پیگیری شد که طی آن تیم‌های شاهین بوشهر و مس کرمان به ترتیب با برتری مقابل ابومسلم مشهد و فجرسپاسی شیراز به مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها صعود کردند.

در مشهد شاگردان فیروز کریمی در تیم شاهین بوشهر با تک گل دقیقه 42 مهدی نوری برابر شاگردان خداداد عزیزی به پیروزی دست یافتند و حریف داماش گیلان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی شدند. میزبان بازی شاهین بوشهر - داماش گیلان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور با قرعه کشی مشخص خواهد شد. تقابل "میروسلاو بلاژویچ" با عبدالله ویسی از نکات جالب توجه این بازی است.

مس کرمان هم در ورزشگاه خانگی خود برابر فجرسپاسی شیراز به پیروزی 3 بر صفر دست یافت و به جمع هشت تیم برتر مسابقات جام حذفی صعود کرد تا در مرحله بعدی این مسابقات میهمان صبای قم شود. میلاد فخرالدینی (19) و قاسم دهنوی (25 و 60) گل‌های مس را در این دیدار به ثمر رساندند.

- مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* صنعت نفت آبادان صفر - فولاد خوزستان یک (تا دقیقه 80)

* استقلال - مهرکرج، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران