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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

جمشیدی:

112 پروژه ورزشی در استان بوشهر در حال اجراست

112 پروژه ورزشی در استان بوشهر در حال اجراست

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: هم اکنون 112 پروژه ورزشی با پیشرفتهای فیزیکی مختلف در استان بوشهر در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها در سراسر شهرستان‌های 9گانه استان در دست اجراست و تمام تلاش ما این است که این پروژه ها طبق زمان بندی اجرا شود.

وی افزود: در سال جاری بیش از 100 میلیارد تومان اعتبار عمرانی به اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر اختصاص یافته که در صدد جذب 100 درصدی آن هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر بیان کرد: گسترش ورزش و ترویج فعالیتهای ورزشی از مهمترین رویکردهای این اداره است و تلاش داریم در تمام شهرستان‌ها نسبت به ایجاد فضاهای ورزشی استاندارد و مجهز اقدامات لازم را انجام دهیم.

جمشیدی گفت: با تلاش دولت شاهد افزایش چشمگیر سرانه ورزشی هستیم و فضاهای ورزشی و امکانات و تجهیزات ورزشی نیز افزایش داشته است.

وی افزود: هم اکنون سرانه ورزشی استان بیش از 70 سانتی متر است که با بهره برداری از این پروژه های این سرانه به یک متر ارتقا خواهد یافت.

کد مطلب 1471960

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