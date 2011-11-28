112 پروژه ورزشی در استان بوشهر در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها در سراسر شهرستان‌های 9گانه استان در دست اجراست و تمام تلاش ما این است که این پروژه ها طبق زمان بندی اجرا شود.

وی افزود: در سال جاری بیش از 100 میلیارد تومان اعتبار عمرانی به اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر اختصاص یافته که در صدد جذب 100 درصدی آن هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر بیان کرد: گسترش ورزش و ترویج فعالیتهای ورزشی از مهمترین رویکردهای این اداره است و تلاش داریم در تمام شهرستان‌ها نسبت به ایجاد فضاهای ورزشی استاندارد و مجهز اقدامات لازم را انجام دهیم .

جمشیدی گفت: با تلاش دولت شاهد افزایش چشمگیر سرانه ورزشی هستیم و فضاهای ورزشی و امکانات و تجهیزات ورزشی نیز افزایش داشته است.